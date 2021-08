La despedida de Valentino Rossi: "Es difícil decir que el año que viene no competiré sobre la moto"

La 26ª temporada de Valentino Rossi en MotoGP será la última del piloto italiano en el Mundial de motociclismo. Era una noticia que se veía venir, pero que 'Il Dottore' ha hecho oficial este jueves tras haber madurado su decisión durante el parón del curso 2021. Por tanto, la mitad de la presente temporada que queda por delante será el final de una historia de leyenda.

La expectación era máxima en el Red Bull Ring, donde este fin de semana se celebra el GP de Estiria. La noticia saltaba por la mañana al conocerse que Rossi iba a ofrecer una rueda de prensa extraordinaria que daba pie a pensar que anunciaría su futuro. El italiano se había dado el parón para pensar y, tras conquistar 9 Mundiales y llevar varios años lejos de las primeras posiciones, ha tomado la decisión de despedirse.

Rossi se sentó ante los micrófonos y anunció una noticia triste para el motociclismo: "He decidido parar a finales de esta temporada. Desafortunadamente, esta será la última segunda parte de la temporada que disputaré como piloto de MotoGP. Es difícil decir que el año que viene no competiré encima de la moto. El año que viene mi vida cambiará en cierto sentido. En cualquier caso, ha sido fantástico y lo he disfrutado muchísimo. Ha sido un larguísimo camino, muy divertido".

Además, Rossi anunció que se pasará a competir en coches:

