Lorenzo cumple los plazos de recuperación y estará en los test de Qatar

El pasado mes de enero, Jorge Lorenzo tuvo que someterse a una operación tras fracturarse el escafoides de su mano izquierda al sufrir una caída cuando entrenaba en un circuito a las afueras de la ciudad italiana. Tras esta lesión, se perdió los primeros test del año celebrados en Sepang. Sin embargo, parece que estará presente en los segundos entrenamientos que tendrán lugar el próximo 23 de marzo.

Según afirmó en el After the flag de la página web de MotoGP, la recuperación de su lesión está evolucionando de una forma positiva, pero no estará "al 100%", aunque espera ser "competitivo".

Sin embargo, el trabajo no está hecho y deberá seguir esforzándose: "Este tipo de lesiones requieren de al menos un mes para sentirnos realmente bien y ahora estamos en el día 17, así que todavía queda un proceso bastante largo". Asimismo, ha publicado en su cuenta de Twitter dos fotografías de su décimoséptimo día de recuperación.

"Ahora mi objetivo es recuperarme de esta lesión"

El piloto sentenció que nada es imposible en su año de debut en Honda y si va mejor de lo esperado, pueden luchar por el título. De la misma manera, se quita la presión y se la traslada al resto de pilotos. "Marc, que deben liderar y luchar por el título junto a Dovizioso y Valentino, que siempre está ahí y conoce la moto, y Viñales".

"Ahora mi objetivo es recuperarme de esta lesión para poder rodar como lo hice allí", apuntó Lorenzo. Asimismo, es consciente de que la moto perfecta no existe y deberá trabajar y esperar estar al mismo nivel que Marc Márquez aunque debe ser "realistas", debido a su situación actual, como por las "limitaciones en la experiencia de conocer la moto".

