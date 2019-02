La madre de Rossi habla acerca de Márquez y sobre la retirada de su hijo

Valentino Rossi sigue siendo uno de los pilotos más queridos en el mundo del motor. Además, es una referencia para muchos otros. A unos días de cumplir los 40 años, y sin saber cuando se va a retirar, y a menos de dos meses de empezar de nuevo la temporada, su madre, Stefania Palma, habló en la prensa italiana sobre cómo ve a su hijo, su futuro y su relación con Marc Márquez.

"Todavía me provoca sentimiento, cuando veo la presentación con su equipo, al verlo en televisión. Me golpea el corazón, son emociones fuertes. El décimo título mundial es solo una distracción, debe escuchar las vibraciones de la moto sin pensar en otra cosa. Valentino está tranquilo, sabe lo que debe hacer y se compromete", comenzó.

"La madurez la tiene y si quiere correr incluso con dificultad significa que aún es divertido. Él decidirá cuándo parar, no tengo ni idea. No le digo nada, solo ten cuidado y agárrate. La rivalidad con Márquez es parte de la historia, no tienen que hacerse amigos, pero juntos hacen que el MotoGP sea genial, son ejemplos a seguir", finalizó Palma.

Catar, la primera prueba de la temporada

Tras una temporada llena de emociones, donde Márquez fue de nuevo campeón del mundo, el 10 de marzo arranca la nueva campaña donde veremos al de Cervera junto a Jorge Lorenzo.

Rossi, que lleva ya varios años sin ganar un título, no lo hace desde 2009, intentará poner en aprietos con la Yamaha a los dos pilotos españoles de Honda, que son los claros favoritos para ganar el Mundial.