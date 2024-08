Aston Martin anuncia lo que Fernando Alonso no quería oír: "Seguiremos evolucionando, pero..."

Aston Martin enfrenta una temporada 2024 desafiante, marcada por un rendimiento decepcionante comparado con el prometedor inicio de 2023. A medida que el curso avanza, las mejoras introducidas en su monoplaza empiezan a mostrar signos de efectividad, aunque no han sido suficientes para cerrar la brecha con los equipos punteros como Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari.

La situación es particularmente frustrante para Fernando Alonso, quien ha expresado su descontento con la evolución y las estrategias del equipo, a pesar de los esfuerzos del Team Principal, Mike Krack, por mantener un enfoque positivo y continuar trabajando en mejoras tanto a corto como a largo plazo.

La primera mitad de 2024 ha sido complicada para la escudería de Silverstone. Lejos de replicar el excelente comienzo de la temporada pasada, el equipo ha visto cómo la distancia con los cuatro equipos principales se ha ampliado.

Fernando Alonso conversa con un mecánico de Aston Martin en el box Aston Martin

Fernando Alonso y Lance Stroll se han encontrado en la ardua lucha por entrar en la Q3 los sábados y sumar puntos los domingos. Los problemas se deben en parte a las actualizaciones implementadas desde el Gran Premio de Japón, que resultaron ser decepcionantes.

El equipo de Lawrence Stroll había comenzado 2023 con una nota alta, mostrando un rendimiento competitivo que les permitió luchar en la parte alta de la parrilla. Sin embargo, la temporada 2024 ha sido un jarro de agua fría para Aston Martin, quienes han visto cómo sus pilotos luchan para mantener el ritmo frente a equipos más consistentes.

La frustración ha sido palpable, especialmente para Alonso, quien ha expresado públicamente su descontento en varias ocasiones. A pesar de estos desafíos, un rayo de esperanza llegó con las mejoras introducidas en el Gran Premio de Hungría.

Estas mejoras han comenzado a dar resultados positivos, proporcionando una base sobre la cual Aston Martin puede construir de cara al futuro. Mike Krack, el Team Principal, ha expresado su optimismo respecto a estos avances.

Mike Krack dialoga con Fernando Alonso en el box de Aston Martin Aston Martin

"Las actualizaciones que hemos montado en Hungría están funcionando. No se trata solo de hacer el coche más rápido para el resto de la temporada, sino también de comprender nuestra plataforma y saber cómo desarrollarla", explicó Krack.

Krack enfatizó que las mejoras no solo buscan aumentar la velocidad del coche, sino también asegurar que el equipo comprende mejor la base técnica del AMR24. "Si no hubieran funcionado, estaríamos perdidos, porque eso implicaría que no entendemos bien nuestro coche. Desde el punto de vista de la ingeniería, veo la luz. Tengo confianza en nuestra ingeniería, en el desarrollo de las prestaciones y en nuestro desarrollo aerodinámico", agregó.

Krack reconoce que los resultados obtenidos hasta ahora no han cumplido con las expectativas: "Si debo ser honesto con nosotros mismos, esperábamos más. Sabíamos que cerrar la brecha con los coches de adelante sería difícil, y no lo hemos logrado. Hasta que no lo hagamos, no podremos estar felices".

Esta autocrítica es un reflejo del compromiso de Krack y del equipo con la mejora continua y con alcanzar un nivel competitivo en la Fórmula 1. El jefe de Aston Martin ha sido claro en cuanto a las dificultades encontradas con las actualizaciones previas.

Fernando Alonso rodando por delante de Lance Stroll en el GP de Gran Bretaña Aston Martin

"Algunos de nuestras actualizaciones anteriores no han producido exactamente lo que esperábamos. Las tendencias eran correctas, pero quizás los beneficios esperados en algunas áreas no fueron tan grandes como anticipamos, mientras que las pérdidas en otras áreas fueron mayores de lo previsto. El resultado final fue una actualización menos efectiva de lo que esperábamos", detalló.

La frustración de Alonso se evidenció en el Gran Premio de Bélgica, donde una decisión estratégica no planificada resultó ser menos efectiva de lo esperado. Alonso se detuvo solo una vez en boxes, una estrategia que, según él, requería "un poco de suerte" para funcionar. "Teníamos planes, como siempre, Plan B, Plan C, cualquier cosa", dijo Alonso, explicando que la estrategia inicial era esperar un coche de seguridad que nunca llegó.

La estrategia de una sola parada, aunque arriesgada, permitió a Alonso ganar algunas posiciones en pista, terminando en una posición mejor de la que hubiera logrado con una estrategia convencional. "Al final, fue la decisión correcta, pero no era nuestro plan original. A veces se necesita un poco de suerte para que estas decisiones funcionen", admitió Alonso.

A pesar de las dificultades, Krack mantiene una actitud optimista y destaca que los próximos meses serán cruciales para el desarrollo del coche de 2025. "Habrá más actualizaciones en la segunda mitad de la temporada antes de que nos enfoquemos completamente en nuestro coche de 2025. Debemos ser realistas sobre la brecha con los equipos de adelante y los de atrás. No nos rendimos para 2024, pero pronto nos concentraremos en 2025".

El enfoque en el desarrollo del coche de 2025 no significa que Aston Martin esté abandonando la temporada actual. Por el contrario, Krack subraya la importancia de aprender de las actualizaciones de este año para aplicarlas en el próximo. "El trabajo en el coche de este año es crucial porque nos da dirección para el próximo año. Con reglamentos estables, todo lo que aprendamos ahora lo llevaremos a 2025", señaló.

Fernando Alonso y Lance Stroll han sumado hasta ahora un total de 73 puntos en la clasificación de Constructores, una cifra modesta que no refleja las expectativas del equipo ni de sus pilotos. Krack ha defendido a sus pilotos, destacando su rendimiento y la dificultad de manejar un coche que ha sido difícil de dominar.

"Tanto Lance como Fernando han conducido de manera excelente esta temporada en un coche que ha sido difícil de manejar. Tenemos dos pilotos de clase mundial; debemos darles un mejor coche y lo haremos porque tenemos un equipo de clase mundial", afirmó Krack.

Fernando Alonso en el GP de Hungría Aston Martin

Fernando Alonso ha sido franco sobre su descontento con la primera mitad de la temporada. "Un poco decepcionado", admitió Alonso al hacer un balance de la temporada.

"No podemos ocultar el hecho de que hoy estamos luchando con Williams, RB y Alpine, mientras que el año pasado apuntábamos a los cuatro primeros equipos. Ahora están fuera de nuestro alcance y solo nos estamos defendiendo de los que vienen detrás. Al inicio del año, especialmente en las clasificaciones, siempre estábamos entre los primeros cinco o seis. Definitivamente hay mucho trabajo por hacer durante la pausa de verano y en la segunda parte del año. No nos rendiremos".

La temporada 2024 ha sido un reto para Aston Martin, y aunque las recientes mejoras ofrecen algo de optimismo, queda mucho trabajo por hacer. La insatisfacción de Alonso refleja las altas expectativas y la necesidad de un rendimiento más consistente.

Sin embargo, con un enfoque renovado y la promesa de continuar evolucionando, el equipo espera cerrar el año con mejores resultados y prepararse para un 2025 más competitivo. Aston Martin no se da por vencido y, con un enfoque estratégico y técnico claro, aspira a recuperar su lugar entre los equipos punteros de la Fórmula 1.