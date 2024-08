Alonso habla alto y claro sobre la crisis de Aston Martin: "Estoy frustrado porque peleamos con..."

Fernando Alonso ha expresado su descontento con la situación actual de su equipo, Aston Martin, tras el Gran Premio de Bélgica. Alonso no se ha mordido la lengua al afirmar que están "peleando con los de atrás y no con los de delante", mostrando así su frustración por el rendimiento del equipo en esta temporada.

Alonso ha explicado que la decisión de realizar solo una parada en boxes durante la carrera en Bélgica no estaba planeada y que necesitaron "un poco de suerte" para que funcionara.

Fue uno de los cuatro pilotos que optaron por esta estrategia, junto con George Russell, Kevin Magnussen y su compañero de equipo Lance Stroll. Gracias a esta táctica, Alonso terminó en la novena posición en pista, que se convirtió en octava tras la descalificación de Russell por una infracción de peso.

"Teníamos el plan, como siempre, plan B, plan C, cualquiera", comentó Alonso. "Entonces evaluamos la estrategia de una parada y la de tres paradas. Estábamos en la posición 12 y solo esperábamos un coche de seguridad que quizás jugara a nuestro favor. A 11 vueltas del final, comenzamos a pensar, 'Ok, el coche de seguridad no llegará, pero ¿y si intentamos llegar hasta el final?' Así que se trató de ser muy flexibles, evaluando las condiciones vuelta a vuelta, y al final, fue la decisión correcta. Pero digamos que no estaba previsto hacer solo una parada", explica en declaraciones recogidas por la web formu1a.uno.

Al igual que Russell, Alonso pudo llevar a cabo esta estrategia porque el desgaste de los neumáticos no fue tan elevado como se temía y no sufrieron una degradación drástica.

"Creo que con el nuevo asfalto a veces se tiene un desgaste muy bajo", aseguró Fernando Alonso. "O puede haber graining, puedes tener ambas cosas. En esta ocasión fue uno de esos días. Quizás la temperatura ayudó, siendo un poco más cálido el domingo. Tuvimos mucho graining el viernes, y el domingo no lo tuvimos, pero creo que nadie podría haber previsto siquiera los últimos cinco giros. Si el desgaste no es lineal y tienes una caída grande, la estrategia no funcionará. A veces es cuestión de suerte cuando se toman estas decisiones".

Decepcionado

Alonso también destacó la importancia de ganar posición en pista quedándose fuera y obligando a otros a hacer dos paradas para alcanzarlo, así como su elección de un nivel de carga aerodinámica más alto, que protegió los neumáticos del deslizamiento.

"Depende de los coches con los que estás luchando", señaló Alonso. "En nuestro caso, fue crucial porque Williams y Alpine eran los dos coches más rápidos en las rectas, y si te quedas atrás, la carrera se acaba. Así que subestimamos un poco esto, pero al final nuestro coche, gracias al extra de drag y la carga, pudo gestionar mejor los neumáticos y hacer posible una sola parada. Fue un compromiso y creo que fue la elección correcta para nosotros".

Al hacer un balance de la primera mitad de la temporada, Alonso admitió que no ha sido lo que esperaba. "Un poco decepcionado", dijo.

"No podemos ocultar el hecho de que hoy estamos luchando con Williams, Racing Bulls y Alpine, mientras que el año pasado apuntábamos quizás a los cuatro primeros equipos. Ahora están fuera de nuestro alcance y solo nos estamos defendiendo de los chicos de atrás. Incluso a principios de año, especialmente en las calificaciones, siempre estábamos entre los primeros cinco, los primeros seis, en la mezcla. Así que definitivamente hay mucho trabajo por hacer para nosotros durante la pausa de verano y en la segunda parte del año. No nos rendiremos", asegura.

Con esta declaración, Alonso deja claro su deseo de mejorar el rendimiento del equipo y su determinación de no rendirse en la lucha por posiciones más altas en la parrilla. Su honestidad y claridad reflejan su pasión y compromiso con el deporte, y su deseo de volver a competir con los equipos punteros.