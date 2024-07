Aston Martin vende ilusión y Alonso saca su lado más sincero: "No podemos taparnos los ojos"

Un Fernando Alonso, a las puertas de los 43 años que cumplirá este lunes, logró una notable octava posición en el GP de Bélgica de Fórmula 1, a pesar de enfrentarse al gran desafío de gestionar los neumáticos tras su única parada en el trazado de Spa-Francorchamps.

El piloto español, que arrancó desde la octava posición y descendió a la novena (octavo tras la sanción a Russell) tras la remontada de Max Verstappen, supo defenderse de los coches más rápidos de la zona media, como los Alpine y los Williams, gracias a una arriesgada estrategia con la que ahorraron una parada.

Con sólo un paso por boxes, opción elegida también por George Russell ganador del Gran Premio aunque acabó descalificado por no dar el peso mínimo, Alonso mantuvo su posición y aseguró dos puntos, que pese a ser un botín muy pobre está muy por encima del rendimiento del AMR24 de Aston Martin.

El piloto asturiano explicó a DAZN cómo se tomó la decisión de parar una única vez en boxes durante la carrera: "Ocon iba más rápido que nosotros, nos pasaron en la parte media de la carrera y se distanció 5 segundos. Gasly, con neumáticos más usados, nos iba alcanzando, y Albon y Ricciardo estaban delante nuestra".

Ante esta situación, Alonso y su equipo optaron por continuar con neumáticos duros, esperando la posibilidad de un safety car o cualquier otra circunstancia favorable. "Cuando faltaban 12 o 13 vueltas, empezamos a pensar: 'Bueno, aunque no hubiese safety car, si seguimos tirando hasta el final, igual llegamos y pescamos algún punto'. Y al final pescamos los dos que había disponibles", reconoció Alonso, subrayando la importancia de la adaptación en tiempo real a las condiciones de carrera.

Fernando Alonso conversa con un mecánico de Aston Martin en el box Aston Martin

A pesar del éxito relativo, Alonso admitió las dificultades y la falta de ritmo del AMR24 durante la carrera en Spa-Francorchamps: "Una bonita sorpresa, pero ha sido un poco a la desesperada porque no teníamos ritmo hoy".

Además, explicó cómo el equipo manejó la estrategia considerando el nuevo asfalto de la pista: "Teníamos un plan B de una parada, y un plan C de tres paradas".

El desgaste de los neumáticos y la necesidad de mantener un ritmo competitivo fueron factores determinantes. Alonso enfatizó la importancia de la gestión de los tiempos y la degradación de los neumáticos: "Es fiarse de los tiempos y también que los neumáticos no caigan en picado en las últimas 5 vueltas".

El piloto español también reflexionó sobre el desempeño general del equipo, destacando los aspectos positivos y las áreas de mejora: "Positivo estar en Q3, positivo coger los dos puntos hoy, pero no hay que taparse los ojos y no ver la realidad. Tenemos mucho trabajo por delante, porque no somos tan rápidos como pensamos".

De cara al parón de verano, Alonso expresó su deseo de descansar y recargar energías, aunque sin alejarse del mundo de los coches: "Han sido seis semanas seguidas, cinco de carreras y una en el festival de Goodwood, así que llevamos un mes y medio sin parar y necesitamos otro mes de descanso total".

Fernando planea pasar una semana en Asturias y seguir conduciendo karts y otros coches disponibles durante sus vacaciones, combinando relajación con actividad.

Aston Martin trata de ilusionar

La otra cara de la moneda en el box de Aston Martin suele ser Mike Krack. El jefe del equipo siempre ve la parte positiva de la situación de la escudería, al menos de puertas para fuera. Tras el GP de Bélgica valoró positivamente la línea en la que están trabajando y confía en volver más fuerte tras el parón veraniego.

"Nos movemos en la dirección correcta hacia el parón de verano, pero todavía queda mucho que mejorar en la segunda mitad de la temporada. Gracias a todo el equipo del circuito y también de la fábrica en Silverstone, quienes se merecen un muy merecido descanso para luego volver con las pilas cargadas en Zandvoort, con muchas oportunidades por delante", reconoció el luxemburgués.

Además, este fin de semana cerró la puerta a dejar la escudería y fichar por Sauber y el futuro proyecto de Audi en la Fórmula 1 alegando su compromiso con Aston Martin. "Tengo un proyecto de vida aquí. Un equipo en el que hay personas que están invirtiendo mucho para que nos convirtamos en punteros y ser parte de esto es una gran oportunidad para todos. Mi atención está puesta en este proyecto y tanto en 2025 como en 2026 tenemos un gran reto por delante. Aquí es dónde están mis pensamientos", explicó en declaración a The Mirror.