Fernando Alonso, optimista tras los primeros entrenamientos con Alpine

Fernando Alonso volvió a sentir la presión de la competición. El piloto asturiano, que apura las últimas horas antes de su vuelta al Mundial de Fórmula 1, tiene buenas sensaciones y espera poder hacer un buen papel en el primer Gran Premio de la temporada de automovilismo de élite. El de Alpine, que quedó en el puesto 15 en la segunda sesión de entrenamientos, se mostró optimista.

Sus tiempos no fueron nada malos en su regreso a la competición. En la primera sesión de los libres se quedó en el puesto 16, pero tras algunos cambios mejoró y subió una posición en la segunda sesión de la jornada. Su 1:31:770 le dejó por delante de Raikkonen, Russell o Mick Schumacher. Verstappen terminó con los mejores tiempos gracias a su 1:30:847 en 23 vueltas en Bahrein.

Alonso recalcó, en declaraciones a su propia escudería, que fue "fantástico estar de vuelta en una sesión de entrenamientos libres" porque "sientes la adrenalina" por "todo lo que sucede alrededor". El piloto recalcó que "es muy diferente a las pruebas de pretemporada" y de ahí que, a tan solo unas horas de que se dispute la carrera, Alonso pusiera en valor el buen trabajo del equipo. "Hemos completado nuestro programa en la primera sesión en condiciones muy calurosas", aunque en la noche la carrera fue "más fría".

Así queda la tabla de tiempos#BahreinDAZNF1 🇧🇭pic.twitter.com/O09Bbeelik — DAZN España (@DAZN_ES) March 26, 2021

"Todavía tenemos que afinar algunos reglajes del coche y analizar un poco más los datos, pero estoy contento con mi día en general", quiso destacar un Fernando Alonso que este sábado tendrá una nueva sesión de entrenamientos y posteriormente la tan esperada clasificación.

De igual manera, el director del equipo, Davide Brivio, aseguró que trabajaron "mucho" y que aún esperan poder mejorar los resultados cosechados este viernes. En la primera sesión de libres probaron "otros ajustes del coche" y por la noche el equipo pudo mejorar algunas de estas cuestiones. "Dimos un paso adelante en la segunda sesión y aumentamos nuestro ritmo", reconoció el hombre fuerte de Aline.

"Es el momento de analizar lo que hemos hecho e identificar áreas en las que aún podemos avanzar. Continuaremos avanzando como equipo a medida que continuamos con nuestro trabajo. El objetivo es dar un paso más para los entrenamientos de mañana y estar completamente preparados para la clasificación", concluyó el director de equipo de Alpine.

Alonso, claro en la previa

El piloto asturiano se ha encontrado con muchas preguntas sobre cómo gestionará la vuelta de su competición a su edad. Comentarios que han acabado con la paciencia de un Fernando Alonso que, con 39 años, ni mucho menos se ve como un veterano que vuelve a la Fórmula 1 a pasar sus últimos años de competición de élite.

"Me sorprende. El tipo que domina el deporte tiene 36 años, así que no es que yo tenga 20 años más. No soy tan mayor como para que se repita tanto esta pregunta", aseguró en unas declaraciones en las que hacía referencia a Lewis Hamilton, actual campeón del Mundial y uno de los favoritos para repetir el título esta misma temporada. Alonso es consciente de sus opciones, pero quiere dar guerra.

[Más información - La Fórmula 1 empieza a señalar a Ocon: "No creo que tenga ninguna opción con Fernando Alonso"].