Baskonia también gana al Olimpia Milano para tener opciones en Euroliga

Baskonia se llevó el triunfo ante los italianos del Olimpia Milano gracias a un gran partido de Polonara, Henry y Giedraitis. El equipo de Ivanovic tardó en entrar en dinámica tras un mal inicio en el triple, pero acabó rompiendo en el tramo final del partido. [Narración y estadísticas: Baskonia 86-69 Olimpia Milano]

Tras una primera parte igualada y con muchos errores, el descanso cambió la cara de los azulgranas y arrugó la de los italianos. Los de Ettore Messina, que habían dado muestras de su calidad en varios minutos de la primera parte, se encontraron con un inspirado Pierrià Henry, autor de 19 puntos, 15 de ellos en los segundos 20 minutos y clave en el triunfo vitoriano.



Además el trabajo del lituano Tadas Sedekerskis y la capacidad del italiano en la pintura, con 28 puntos de valoración, mantuvieron en la ecuación a un Baskonia que no se rinde. En los transalpinos solo algunos chispazos de Kevin Punter o Jeff Brooks pusieron en entredicho el triunfo local, pero echaron de menos a hombres como Shavon Shields, ausente durante tres cuartos, y una mayor presencia de Sergio Rodríguez, que acabó desquiciado ante la defensa azulgrana.

¡ES UN TODOTERRENO!



Roba, corre y asiste para aumentar la ventaja de @Baskonia 🔥¿Saben quién es? El señor @giedraitis31 😳#EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/4O5GAa0kkg — DAZN España (@DAZN_ES) March 26, 2021





Los problemas ofensivos de los dos equipos en los primeros minutos era patentes. Dos triples de Sergio Rodríguez abrieron la lata del conjunto italiano que además de ajustar su defensa en el cinco contra cinco comenzaba a sentirse más cómodo en ataque. Los vitorianos se veían obligados a tomar tiros lejanos y en posiciones muy poco claras ante la agresividad defensiva de los de Ettore Messina, que se fueron por delante 10-16 en un primer cuarto gris, aunque más claro para los transalpinos.



Cada canasta era un triunfo en los dos lados de la pista, pero fue el Baskonia el que mejoró notablemente y recuperó la iniciativa, 19-18, con su primer triple tras 14 minutos, obra de un Zoran Dragic inspirado, que aparecía de la nada para anotar cuando la posesión se agotaba.



Apareció Jeff Brooks para poner por delante al Olimpia Milán, cuando el Baskonia cogía sus primeras rentas, pero los de Dusko Ivanovic reaccionaron y se fueron por delante al descanso con apretado 33-32, después de una primera mitad de mucho derroche físico, muchos esfuerzos para anotar. A los vitorianos les sentó bien pasar por vestuarios y volvieron a abrir brecha, 41-32, con un parcial de 8-0 y un Pierrià Henry desatado, autor de 10 puntos en cuatro minutos.

Vuelco total

Cuatro puntos de Kevin Punter abrieron la puerta a la reacción de los milaneses, que se acercaron con un 0-7, pero el Baskonia dio una vuelta de tuerca más a su defensa y con dos triples de Alec Peters y Rokas Giedraitis colocaron un 60-45 que desnivelaba la balanza final a su favor. Pero había que disputar el último asalto. Shavon Shields lo intentó con sus primeros puntos del partido después de zafarse de la defensa azulgrana, pero los baskonistas, no les permitieron que se metieran en el partido.



El trabajo de hombres como Tadas Sedekerskis y la seguridad ofensiva de Pierrià Henry terminaron de construir la victoria de un Baskonia que no dio opciones a los transalpinos y que no encontraron a un líder que les marcara el ritmo en la segunda mitad del duelo. Los triples locales terminaron por certificar otro triunfo baskonista, 86-69, que le mantienen en la pugna por los playoffs.

Baskonia 86-69 Olimpia Milano

Baskonia: Vildoza (3), Giedraitis (14), Sedekerskis (9), Polonara (17), y Fall (4) -cinco inicial-, Henry (19), Diop (2), Peters (3) y Dragic (15).



Milano: Rodríguez (12), Shields (10), Datome (10), Leday (2) y Tarczewski (2) -cinco inicial-, Punter (13), Micov (-), Moraschini (-), Roll (8), Brooks (10) y Hines (2).

Parciales: 10-16 | 23-16 | 27-13 | 26-24



Árbitros: Matej Boltauzer (Eslovenia), Emin Mogulkoc (Turquía) y Sergio Silva (Mejicano). Sin eliminados. Señalaron falta técnica a Sergio Rodríguez (min. 34).



Incidencias: partido correspondiente a la trigesimoprimera jornada de la Euroliga disputado sin público en el Fernando Buesa Arena de Vitoria.