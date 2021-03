Fernando Alonso estalla tras ser preguntado por su edad: "El que domina la F1 tiene 36 años"

Fernando Alonso está a muy pocas de comenzar una nueva temporada de Fórmula 1, la primera tras su regreso y su llegada a Alpine, antiguo equipo Renault. El asturiano ha participado junto a Esteban Ocon en la rueda de prensa oficial de la FIA y no ha dejado indiferente a nadie. Se nota que el asturiano llega con ganas de mucha guerra.

Para empezar ha salido al paso de todas las preguntas que le han hecho en los últimos meses referenciadas a su edad. El ovetense empieza a estar ya cansado de aquellos que le dicen todo el rato si con 39 años puede volver a pilotar a su máximo nivel a pesar de su enorme experiencia, de su talento y de que durante su ausencia del 'Gran Circo' no ha estado de vacaciones, sino compitiendo y ganando en otras disciplinas.

Además, aunque no se ha atrevido a poner en qué lugar se encuentra Alpine ahora mismo, seguramente porque sea algo incalculable e indescifrable para la mayoría de escuderías, no ha dudado en confirmar que el objetivo es llevar al equipo a lo más alto, a pelear por victorias y por título, aunque todavía no saben cuándo podrá llegar ese momento.

Fernando Alonso, en el paddock de Bahrein REUTERS

Junto a todo ello, Alonso ha tenido que resolver una polémica que se ha generado tras unas palabras suyas a la BBC en las que el asturiano aseguraba que se veía con potencial de ser el mejor de la parrilla, queriendo decir que para él y para cualquier piloto es clave sentirse y verse como el mejor. Cuestión de ambición y confianza en uno mismo para después salir y jugarse la vida con garantías de obtener cosas importantes.

"Estoy sorprendido por toda la ola de malinterpretaciones que hubo ayer tras mis palabras". Al final, la historia no ha quedado más que en una extraña anécdota de la que solo se puede sacar que las ganas de Fernando son verse al máximo nivel posible y compitiendo con grandes campeones como Hamilton, Vettel, Raikkonen o Verstappen, nombres citados en ese momento de confusión.

Esta polémica se ha unido a la ya citada de la edad en la que Fernando Alonso ha puesto de ejemplo precisamente a Lewis Hamilton, un corredor casi de su generación y que es actual dominador del campeonato con 6 de los últimos 7 títulos: "Me sorprende. El tipo que domina el deporte tiene 36 años, así que no es que yo tenga 20 años más. No soy tan mayor como para que se repita tanto esta pregunta".

Fernando Alonso y Hamilton en los test de Bahrein F1

Con esta afirmación Alonso asegura que para competir en Fórmula 1 no hay edad, o al menos que si la hay, a él todavía le queda lejana. Eso intentará demostrar este año no solo con pilotos de la edad de Raikkonen, Hamilton o Vettel, sino también contra jóvenes como Verstappen, Russell, Mazepin o Mick Schumacher.

Adaptación y objetivos

A pesar de todo el revuelo que ha generado su vuelta, hecho muy positivo porque demuestra que no ha perdido tirón, que todos están pendientes de él y que le temen porque saben de lo que es capaz, Alonso asegura que queda mucho camino en su retorno: "Lleva tiempo regresar. No estoy al 100% en nivel todavía. Pasa lo mismo a los que cambian de equipo. Hay muchas cosas nuevas a las que adaptarse. Siempre te sientes más cómodo con el coche tras cinco carreras. Incluso en el asiento, la posición de los pedales y demás, hay cosas que tenemos que ajustar".

"No hay plazos, en el deporte no puedes planificar de forma matemática. No hay garantías, uno tiene confianza y espera cumplir con lo que el equipo espera de él, pero nada garantiza que vaya a pilotar como en 2015. Cuando decidí volver, me centré en la preparación física y técnica, por eso estuve con el equipo durante la segunda mitad de 2020 e intenté acostumbrarme de nuevo a la velocidad, como se dice en el lenguaje de la Fórmula 1".

Sin embargo, ha querido dejar un mensaje muy importante de optimismo de cara al nuevo curso o al futuro más reciente y a los objetivos reales del proyecto de Alpine que liderará, como mínimo, las próximas dos temporadas: "El objetivo es ayudar al equipo a ganar carreras y el Mundial, pero no hay un periodo de tiempo claro marcado para lograrlo".

