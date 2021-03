Hamilton revela que "no siente" que este sea su último año en la Fórmula 1

Lewis Hamilton ha mandado un mensaje claro a aquellos que piensan que podría alejarse de la Fórmula 1 al final de esta temporada. A principios de este año, el siete veces campeón amplió su contrato con Mercedes por una sola campaña. Esto provocó las especulaciones de que podría colgar su casco si gana un octavo campeonato mundial, superando a Michael Schumacher y convirtiéndose en el único piloto en ganar ese número de títulos.

Pero este jueves ha hablado sobre este tema en la conferencia de prensa de la FIA antes del Gran Premio de Bahrein que abrirá este fin de semana la temporada. Hamilton expresó que "en la posición actual en la que estoy, no siento que este sea el final". Además, el británico se mostró entusiasmado con las nuevas regulaciones técnicas que entrarán en vigor para la temporada de F1 de 2022. "Estos cambios que llegarán el próximo año son emocionantes", dijo.

"Creo que esta podría ser la temporada más emocionante de los últimos años. Tenemos nuevos equipos, tenemos nuevos formatos y esto debería de hacer que todos estemos más cerca. Es por lo que no siento que esté cerca el final. Pero en los próximos ocho meses averiguaré si estoy listo para dar un paso a un lado o no. No creo que lo haga, personalmente, pero nunca se sabe", explicó un Hamilton muy sincero con respecto a sus planes.

Mercedes tuvo un comienzo difícil en los test de pretemporada y pareció quedarse atrás en la evolución del coche de la pasada temporada en comparación con Red Bull. Hamilton cree que empezarán en desventaja en esta primera carrera de la temporada. "Cada año siempre es un poco incierto lo que pueda suceder pero, por supuesto, tenemos una mejor idea de lo que está sucediendo con nuestro coche", desveló.

"Es tremendamente emocionante para nosotros como equipo. Actualmente no somos los más rápidos. ¿Cómo vamos a trabajar juntos para llegar a donde queremos estar? Para mí, ese desafío es emocionante. Ver a otros equipos cerca creo que será genial para los aficionados. Me encanta ver esa colaboración con los mecánicos e ingenieros de mi equipo para tratar de llegar al objetivo común", explica un Hamilton aparentemente muy motivado con lo que pueda llegar esta temporada.

El reivindicativo

Hamilton sigue centrado en su lucha social para conseguir un mundo más igual. "¿Qué tres deseos le pediría a un genio? Para ser honesto, tengo la suerte de tener más o menos todo lo que quiero. No quisiera ser pesado, pero pediría los mismos derechos para todos. Nadie debería tener hambre. Salvar el mundo. Curarlo", sentenció el piloto de Mercedes.

Sobre la polémica de correr en Arabia Saudí, un país acusado de no respetar los Derechos Humanos, no se mojó tanto. "No soy yo quien elige dónde vamos a correr, pero si reflexiono sobre la posición que tenemos, creo que la cuestión de los derechos humanos es algo que va más allá de la cuestión política. No sé si es la responsabilidad de la F1, pero no es suficiente con ir a ciertos países, correr y listo", concretó el británico.

