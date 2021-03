Carlos Sainz y la comparación que hace soñar a Ferrari: "Me recuerda mucho a Prost"

Carlos Sainz ya enamora vestido de rojo Ferrari. En la escudería italiana saben que la llegada del piloto español les ha hecho dar un salto competitivo y esperan poder estar a la altura de las circunstancias y de las ambiciones del español entregándole un SF21 que vuelva a ser competitivo y que se aleje de los malos resultados del año pasado.

A pesar de que casi todas las escuderías esperarán al 2022 para dar el gran salto, Ferrari se ha visto obligada a presentar importantes innovaciones en este 2021. Algunas de ellas ya se pudieron ver en los test oficiales de Bahrain. Sin embargo, como muchos piensan, Ferrari no ha mostrado todavía su potencial y se guarda importantes mejoras para el inicio del curso, que también será en el circuito de Sakhir.

Sin embargo, la escudería italiana no lo tendrá nada fácil ya que, a juzgar por los visto en la pretemporada, ha habido muchos equipos que no han querido esperar al 2021 para experimentar un salto considerable. Es el caso de escuadras como Alpha Tauri, McLaren o Alfa. También de Red Bull, aunque la escudería de la bebida energética ya se esperaba que estuviera muy por delante en el último año de Honda en la Fórmula 1.

Carlos Sainz con el SF21 en los test de Bahrein Reuters

De momento, las sensaciones han sido buenas, especialmente cuando Carlos Sainz ha estado al mando, ya que consiguió cerrar la última sesión de entrenamientos despejando dudas, alejando fantasmas y mostrando el potencial del nuevo Ferrari tanto en tandas largas como en el ritmo a una vuelta. Los italianos pusieron en marcha durante muchos kilómetros un motor en el que no utilizaron ni el DRS ni la octava marcha.

Ese buen rendimiento de Carlos Sainz ha provocado que las expectativas se disparen y que empiecen a llegar comparaciones realmente sorprendentes. Este ha sido el caso de Jean Alesi, antiguo piloto del equipo Ferrari tras su fichaje en el año 1991. Allí permaneció hasta el año 1995, periodo en el que vivió otra gran crisis de la casa italiana sin triunfos reseñables y con coches poco competitivos. Los que sí dejaron huella fueron su temperamento y su fuerte carácter.

Dupla con Leclerc

Ahora, en una conversación con La Gazzetta dello Sport, ha valorado la actual pareja de pilotos de la Scuderia: "Cuando pienso en Charles Leclerc y Carlos Sainz, recuerdo la canción de Adriano Celentano 'Somos la pareja más bella del mundo'. La cosa es que me chifla Charles y me chifla Carlos también porque en los últimos años ha crecido mucho y lo ha hecho de la manera correcta. Pasó por muchas fases, pero nunca se quejó, nunca creó un lío. Estoy seguro de que continuará de esta manera, haciéndole bien a Ferrari y también a sí mismo".

Carlos Sainz en los test de Bahrein de F1 con Ferrari Reuters

Alesi siempre fue un admirador de Alain Prost y tuvo la suerte de coincidir con él en Ferrari en el año 1991. Ahora, explican a quien ve con el mismo espíritu que al maestro: "Carlos es un piloto que su característica principal es la de saber cómo terminar mejor el trabajo. Es un piloto que hace todo paso a paso, estructura el fin de semana con vistas a crecer. Si el sábado en la calificación es quinto, tienes que esperar que suba al podio el domingo".

"En este sentido, me recuerda mucho a Alain Prost que, independientemente del coche, lo conseguía: los viernes y sábados no se destacaba mucho, pero luego sabía aprovechar cualquier oportunidad que le ofreciera la carrera y optimizar el resultado".

Alesi apuesta por una igualdad de fuerzas en la pareja más joven de Ferrari de las últimas décadas: "No creo que vaya a haber un primer y segundo piloto, pero es cierto que algo cambiará para Leclerc en comparación con el año pasado: ya no puede pensar que tiene la justificación de ser joven. Todo esto se acabó".

"Por otro lado, tendrá un compañero como Sainz que comete muy pocos errores. De hecho, prácticamente nunca se equivoca. No pensaría tanto en términos de cuánto puede molestar Carlos a Charles porque ambos tienen que pensar en términos de reconstrucción y porque Leclerc ya ha tenido compañeros muy fuertes, sabe manejar la presión y la competición interna".

Carlos Sainz y Charles Leclerc en los test de Bahrein de F1 Reuters

Un mundial parejo

El antiguo corredor de Ferrari augura un mundial igualado con Mercedes como favorito y con McLaren como equipo a seguir: "Creo que será un campeonato equilibrado. Tal vez Mercedes ahora tiene algunos problemas que resolver, pero siempre ha demostrado que sabe cómo hacerlo. Lewis Hamilton tiene todo para ganar de nuevo, incluso aunque Red Bull esté en su lugar y este año Max Verstappen tenga la sensación de poder ganar por primera vez".

"Detrás de ellos, el McLaren motorizado por Mercedes será fuerte y el Aston Martin hará al menos lo mismo que el año pasado. Luego está Ferrari. Los test sugieren que ha mejorado, tiene más caballos. Los tiempos no dicen mucho, a pesar del optimismo del que he escuchado hablar. Contra McLaren y Aston Martin no será fácil".

[Más información: Arabia Saudí y el sueño de la Fórmula 1: así es el exclusivo plan para ser los nuevos 'dueños' del motor]