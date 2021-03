Carlos Sainz Jr. y su vacunación contra la Covid-19: "No se la he quitado a ningún español"

La polémica se empezó a servir cuando se conoció que Bahrein y Catar, países que albergarán el pistoletazo de salida de los campeonatos del mundo de Fórmula 1 y MotoGP respectivamente, habían ofrecido a los pilotos, escuderías, periodistas y todo el personal que mueven vacunarse contra la Covid-19 en sus territorios. Dentro del automovilismo, Carlos Sainz Jr. ha sido uno de los que ha provocado polémica al admitir que aceptó la proposición.

El madrileño fue cuestionado en rueda de prensa por esta cuestión y dio una respuesta muy clara. "No tuve dudas, lo primero porque no le quito la vacuna a ningún español. Segundo, porque en Bahréin sobran las vacunas y no se la estoy quitando a nadie de Bahréin que la necesite más que yo. Y tercero, porque somos una burbuja de 3.000 personas que viajamos por todo el mundo y creo que todos esos países estarán contentos de recibir a alguien vacunado", comentó en unas declaraciones que recoge el portal motor.es.

Sainz destacó en esta respuesta que no tiene "remordimiento ni resentimiento ninguno" esperando que "todo el mundo en España lo entienda". Además, avisa: "el que no lo quiera entender, peor para él". Fernando Alonso no se ha pronunciado sobre esta cuestión, a pesar de estar en la misma circunstancia que el de Ferrari. Cabe remarcar que la Fórmula 1 ha dejado en manos de cada persona aceptar la propuesta o no, no obligando en ningún momento la vacunación.

En otro órden de cuestiones, Sainz aseguró que "todos" prensa y aficionados "quieren ver" a la escuadra italiana "arriba para volver dónde estaba hace años", aunque admitió que "hay que ser paciente porque esto no se consigue de un día para otro". "La expectación y la cantidad de gente que hay alrededor de Ferrari me parece increíble, es algo muy especial", dijo el madrileño tras reconocer que tras "unos pocos entrenamientos es pronto para tomar conclusiones".

La presión

Para esta temporada, tras el confinamiento vivido el pasado año debido a la pandemia de la Covid-19, Carlos Sainz desveló que ha ganado "bastante peso de músculo" y realizó un "cambio en la preparación física". "He hecho un cambio en la dieta y la musculación me ha ayudado. Me siento contento a nivel personal y a nivel mental y la dieta me está ayudando", opinó el piloto español.

Por último, Sainz dijo que a su llegada a Ferrari se ha encontrado un equipo "con ganas de recuperarse, con orgullo y con responsabilidad por saber lo que este escudo significa". "No me he encontrado un equipo bajo presión o bajo lupa. Me he encontrado un equipo con ganas de cambiar la tendencia. El año pasado fue muy negativo pero a la vez no te recuperas tan de repente. Hay que empezar un proceso de recuperación paulatino para volver donde estaba Ferrari hace años. Hay que ser paciente, la prensa y los aficionados, porque todos sabemos que queremos ver a Ferrari arriba pero esto no será un día para otro", concluyó.

[Más información: Fernando Alonso y Carlos Sainz, ante la hora de la verdad: guía para los test de Baréin de Fórmula 1]