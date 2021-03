La Fórmula 1 siente pena por la situación de Vettel

Sebastian Vettel no ha tenido ni mucho menos el inicio esperado en Aston Martin. La participación del piloto alemán y de su nuevo equipo en los test oficiales de pretemporada de Bahrein no ha sido la soñada. No han cumplido su programa ni de lejos, han rodado muy pocos kilómetros y salvo en una ocasión, sus tiempos por vuelta no han estado ni siquiera en el Top10.

Por ello, muchos ya empiezan a preguntarse si la decisión de Sebastian Vettel de abandonar Ferrari, un equipo que pretendía crecer en 2021 y que lo ha hecho, para ir a un proyecto nuevo que no termina de arrancar, ha sido acertada. Sin embargo, en el equipo italiano tenía los días contados porque en ningún momento le ofrecieron la renovación.

De esta forma, la única vía era salir, algo que muchos veían con buenos ojos porque le serviría al piloto alemán para tomar aire fresco después de muchos años con un sufrimiento extremo en la Scuderia. Los malos resultados derivaron en una crisis personal que le llevó a pelearse con parte del equipo y a sacar malos resultados constantemente.

Su esperanza y la de todos sus aficionados era que en su nueva casa, Aston Martin, pudiera ofrecer su mejor versión de nuevo y pelear por cosas importantes. No hay que olvidar que Sebastian Vettel es todo un tetracampeón del mundo de Fórmula 1, dominador de una con Red Bull. En su día llegó a ser lo que hoy es Lewis Hamilton, el gran aspirante a terminar con el reinado de Michael Schumaher.

Sin embargo, sus inicios en Aston Martin, antiguo equipo Force India, están siendo desastrosos. 'Seb' no ha podido hacer test con su nuevo equipo antes de Bahrein porque al ser un monoplaza construido con piezas prestadas de Mercedes, no tenían un coche completo de años anteriores para dejarle.

Eso se notó en Bahrein, donde nunca se le vio adaptado a su nuevo monoplaza y al motor Mercedes. Por si esto fuera poco, los problemas que han tenido en la escudería de Daimler se han trasladado también a Aston Martin, y se han pasado más horas en el garaje con los biombos tapando el desastre que en la pista.

Pena por Vettel

Esto ya ha provocado que en la Fórmula 1 se empiece a sentir pena por la situación del alemán: "Puedes sentir pena por Sebastian. Sabemos por el año pasado que Sebastian Vettel no sólo es increíblemente sensible cuando se trata de cosas del equipo, sino que también tiene que generar confianza en el coche. ¿Y ahora qué pasa? Realmente no pudo probar todos los aspectos nuevos, como el volante".

"Todos los automatismos del coche son imprescindibles, porque sólo entonces el piloto tiene capacidad extra para ser más libre. El pobre Sebastian ahora se subió a un monoplaza completamente nuevo. Ya ha dicho que siente la dirección diferente y que no está contento. Y, luego, también se ve privado de la oportunidad de adaptarse a él". Estas palabras llegaban procedentes de un compatriota como Ralf Schumacher, hermano de Michael, en Sky.

McLaren se mete

Sin embargo, no todos piensan igual, ya que desde McLaren, que se están aficionando a opinar de todo lo que ocurre en la Fórmula 1 menos de sus propios asuntos, aseguran que no se puede sentir pena por un piloto como Vettel, que volverá a ser competitivo en un futuro muy cercano.

"No tienes que sentir lástima por Sebastian. Es un cuatro veces campeón del mundo y tiene mucha experiencia. Creo que puede aguantar la mala suerte que probablemente tuvo gracias a su experiencia. Asumo que Aston Martin será muy competitivo con Sebastian desde la primera carrera y será un oponente difícil para nosotros". Así lo asegura Andreas Seidl, director de la escudería de Woking en RTL.

A su vez, Seidl asegura que Aston Martin estará metido en la pelea con ellos: "Creo que Red Bull y Mercedes se distanciarán desde el principio. Espero que podamos luchar por el tercer puesto entre nosotros, Ferrari, Alpine, AlphaTauri y Aston Martin. Además, hay que estar pendientes de Alfa Romeo, que ha hecho un buen trabajo durante el invierno. Será una zona media extremadamente apretada y seguro que muy emocionante".

