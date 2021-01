Toto Wolff y la nueva etapa de Vettel: "Necesitaba un cambio, estaba en una espiral negativa"

Sebastian Vettel será uno de los grandes protagonistas de la temporada 2021 de Fórmula 1. Al menos en su inicio, ya que su fichaje por el equipo Aston Martin, antiguo Racing Point, provoca que su cambio sea uno de los grandes atractivos de la reanudación de la fiesta del motor. La nueva aventura de Vettel, junto con el regreso de Fernando Alonso los movimientos de Carlos Sainz, Ricciardo o 'Checo' Pérez hacen del nuevo curso el más apasionante de los últimos años.

Sin embargo, todos los movimientos vienen precedidos por una connotación positiva. Excepto el de Vettel. El alemán viene de pasarlo muy mal en sus últimos años en la escudería Ferrari y por eso espera encontrar en la familia de Lawrence Stroll el refugio en el que lamerse sus heridas e intentar resurgir.

El propio 'Seb' ha reconocido en las últimas fechas que pensó muy seriamente decirle adiós al 'Gran Circo', aunque finalmente le dio una oportunidad a la oferta de Racing Point: "¿Cómo de cerca estuve de renunciar? Lo suficientemente cerca como para preocuparse".

Vettel en el Gran Premio de Rusia REUTERS

"Tenía que averiguar qué era lo mejor para mí. Siempre dije que me quedaría en la Fórmula 1 si había algo que me interesara lo suficiente. El rendimiento de Aston Martin da motivos para tener confianza. Por supuesto que quiero estar con los de la parte delantera, no al fondo de la parrilla, y creo que este equipo me da la oportunidad de hacerlo. Están listos para crecer y me gustaría emprender este camino con ellos".

Finalmente, Vettel optó por superar todas sus penurias y sus miedos y continuar en la Fórmula 1, deporte en el que llegó a ganar cuatro campeonatos del mundo y a amenazar la hegemonía de quien siempre ha sido su ídolo, Michael Schumacher. Este nuevo paso, que implicó su salida de Ferrari y su llegada a Racing Point, rebautizado como Aston Martin, también ha sido muy bien acogido por parte del paddock.

La percepción de Wolff

Una persona muy especial que ha querido transmitirle todo su apoyo ha sido Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes y líder del proyecto de Lewis Hamilton, quien ve esta nueva etapa como positiva para el alemán: "Sebastian necesitaba una cosa por encima de todo y eso era un cambio de aires. Cuando entras más y más en una espiral negativa, tienes que hacer un cambio. Eso es lo que ha hecho. Ahora está en un ambiente completamente diferente". Así lo ha comentado el jefe de la escudería alemana en declaraciones al medio RTL.

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes Instagram (mercedesamgf1)

Toto Wolff, que se encuentra muy cerca de cerrar la renovación de Lewis Hamilton, cree que Vettel tendrá un buen año tras abandonar el mal ambiente que se generó en Ferrari: "No creo que Vettel no haya cumplido. Son las condiciones generales las que fueron yendo a peor o el equipo de trabajo, que quebró. Espero mucho de 'Seb' este año. El capítulo de Aston Martin como equipo de fábrica acaba de empezar y Vettel es uno de los grandes pilares de este proyecto".

