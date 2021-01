La F1 tiembla por el 'caso Hamilton': de la inquietud de FIA y Liberty Media al chantaje a Mercedes

¿Alguien se imagina la Fórmula 1 sin Lewis Hamilton pilotando en su Mercedes? La respuesta es no. ¿Puede pasar? Eso ya es otra historia. Cada minuto que pasa, cada día que avanza, cada semana que se termina, esa posibilidad está más cerca. La cuenta atrás se inició hace ya muchas semanas, incluso varios meses, pero no se ha detenido desde entonces y parece que no lo hará nunca mientras los acontecimientos y el tiempo avanzan inexorablemente.

Alpine presenta el nuevo monoplaza con el que Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1, Carlos Sainz ya tiene fecha para subirse a su Ferrari, Vettel ya ha tenido su primera toma de contacto con el universo de Aston Martin y Lawrence Stroll, pero en Mercedes todo sigue in albis. Nadie dice nada, nadie sabe nada, y el tiempo avanza, y avanza muy deprisa. Lo que debía ser un secreto a voces, un contrato anunciado y una auténtica fiesta, está siendo un martirio para el equipo que ha ganado los últimos siete campeonatos del mundo.

Otra pregunta, ¿se imaginan ser el mejor en algo y que cada día siga siendo un martirio? Pues algo así están viviendo en el seno del equipo alemán, donde están profundamente disgustados con una situación que se está alargando en el tiempo por el capricho de Lewis Hamilton. En la escudería germana la broma ya ha dejado de tener gracia e incluso en la Fórmula 1 están empezando a impacientarse porque quedan contratos que firmar y para ello, la presencia de Hamilton en el 'Gran Circo' es básica y fundamental.

Hamilton celebra un título con Mercedes Instagram (lewishamilton)

Chantaje a Mercedes

El equipo alemán se está empezando a hartar de esta situación de falsa calma y de estabilidad aparente. Solo creen en la certeza y en la seguridad que dan los contratos firmados y que les han llevado a celebrar los últimos siete títulos de forma consecutiva y aupar a Hamilton como el mejor piloto de todos los tiempos junto a Michael Schumacher. Sin embargo, en los últimos días han desarrollado la imperiosa necesidad de sentir que todo está solucionado, algo que Lewis se empeña en dilatar.

El equipo con sede en Brackley se empieza a sentir víctima de un chantaje casi novelesco en el que Hamilton ha sumido una negociación que se parece alargarse hasta el infinito. Sucede una cosa extraña y es que, aparentemente, el británico no tiene más opciones que seguir con las 'flechas plateadas' o pensar en un año sabático, algo que parece ilógico teniendo, con diferencia, el mejor coche de la parrilla. Solo cabe la posibilidad de que le haya surgido otro proyecto fuera del 'Gran Circo' que le haya ilusionado más que convertirse en el piloto con más títulos de la historia de la Fórmula 1.

Ese proyecto podría haber sido el de la Extreme E, pero finalmente el británico 'solo' se ha involucrado como jefe de su propio equipo y no como piloto, ya que serán Sébastien Loeb y Cristina Gutiérrez quienes se pongan a los mandos. Por ello, en Mercedes andan algo desconcertados y temen que haya una oferta secreta por detrás que esté haciendo dudar al campeón. Al menos, tienen la certeza de que en la Fórmula 1 no la hay porque ya está todo vendido en la parrilla.

Hamilton escucha a Toto Wolff Instagram (lewishamilton)

Mientras tanto, están siendo víctimas de un importante juego de negocios, que incluso podría llamarse chantaje, por parte de su piloto, que cada vez tiene más exigencias para firmar su renovación. En lo puramente contractual, Hamilton quiere firmar el contrato más alto de la historia y ya se apunta que podría ascender hasta los 70 millones por temporada cuando hace unos meses se hablaba de 45. Otro punto importante es la duración, ya que la primera intención de Mercedes es firmarle año a año, mientras que Hamilton quiere una vinculación a largo plazo. Su última exigencia respecto al equipo sería tener potestad para decidir sobre la continuidad de Bottas en el equipo, ya que no quiere la llegada de un piloto competitivo de cara al 2022.

Sin embargo, hay otras exigencias que se escapan incluso de las manos del personal del equipo de Fórmula 1 y que tienen que ver directamente con el grupo Daimler, que mantiene el control sobre el equipo junto a Toto Wolff y el grupo Ineos. No obstante, una de las intenciones de Hamilton, y que quiere tener sellada y por contrato, es seguir perteneciendo a la empresa Mercedes como asesor de alto cargo tras su salida de la Fórmula 1. Además, quiere involucrarse en el proyecto de los automóviles eléctricos de la marca en una operación que considera 'prácticamente suya'.

Estas responsabilidades están siendo exigidas por el piloto británico y no ofrecidas por Daimler, motivo por el cual se han producido tiranteces al considerar en la casa alemana que Hamilton ha excedido sus funciones y sus libertades, consiguiendo que algo en lo que estaban de acuerdo sea también un punto de desencuentro. En el grupo no estaban en desacuerdo con la vinculación empresarial del piloto inglés, pero querían ser ellos quienes le ofrecieran esa posibilidad y no simplemente quienes aceptasen las exigencias del siete veces campeón del mundo.

FIA y Liberty, pendientes

La renovación de Lewis Hamilton con Mercedes se ha convertido en el gran culebrón de parte de la temporada pasada y del entretiempo entre el curso 2020 y el 2021. De momento, la única oficialidad que existe es la lista de pilotos provisionales para el próximo año, en la cual sí aparece Lewis Hamilton como integrante del equipo Mercedes junto a Valtteri Bottas. Sin embargo, fuera de la lista provisional, nadie puede confirmar hasta el momento que el inglés seguirá siendo parte del 'Gran Circo'.

Es precisamente esa incertidumbre la que tiene en vilo no solo a la Fórmula 1 a nivel competitivo, sino también a nivel comercial y económico. Tanto la FIA como Liberty Media, empresa que adquirió en el 2016 los derechos sobre la Fórmula 1 a través del Formula One Group, están esperando como agua de mayo que esa renovación se rubrique y materialice ya que de ello dependen muchos millones de euros.

Lewis Hamilton posa con el título de campeón de Fórmula 1 Instagram (lewishamilton)

El 'Gran Circo' tiene en los próximos meses muchos contratos que firmar que suponen una importante de dinero y cuya cuantía podría reducirse considerablemente si Hamilton no continúa o si simplemente sigue existiendo la duda de si lo hará. La realidad es que la Fórmula 1, a pesar de ser un espectáculo único que contará con regresos tan sonado como los de Fernando Alonso o debuts tan mediáticos como el de Mick Schumacher, sin Hamilton vale menos. Por ello, necesitan saber si el inglés estará para poder firmar dichos contratos al alza y poder exportar su producto.

Por ello, Stefano Domenicali, nuevo CEO de la Fórmula 1 y que formará un potente equipo junto a Jean Todt y a Ross Brown, ya ha pedido públicamente la continuidad del campeón. La Fórmula 1 no ha dudado en reconocer que como parte interesada, quieren la renovación de su campeón porque no solo supone un reclamo deportivo, sino que es también un icono mediático que trasciende el deporte como tal. Y, evidentemente, eso se traduce en más ceros a la derecha en los contratos que están por firmar. Es precisamente en una temporada de crisis, como lo fue la anterior, con menos carreras de las habituales, con pérdida de patrocinadores e ingresos por publicidad y entradas, cuando más necesitan este tipo de reclamos dentro de la estructura.

La solución más loca

El culebrón de Lewis Hamilton con Mercedes es tan largo como impredecible. En realidad, existen pocas cosas claras sobre las conversaciones que se han mantenido entre piloto y escudería. Tanto es así que incluso mañana mismo podrían dar carpetazo a los rumores y solucionarlo de un plumazo, aunque es bastante improbable que eso ocurra.

De hecho, cada día que pasa parece que la solución y el acuerdo están más lejanos. Un Hamilton con pretensiones muy altas un equipo Mercedes que sigue viajando hacia la directrices estrictas en materia económica que dicta la Fórmula 1. Eso, dificulta altos salarios y contratos largos. Por ello, está surgiendo cada vez con más fuerza una opción que sería una solución revolucionaría para el conflicto en la Fórmula 1 actual, pero no así en la historia del 'Gran Circo', la de los famosos contratos por carrera o por puntos.

Hamilton en su Mercedes Instagram (lewishamilton)

A pesar de ser una vía extraña y un tanto loca, podría ser la puerta que abriera a Hamilton a sentarse en su monoplaza en cada carrera y a la vez seguir negociando el contrato que le interesa. Y, a su vez, sería la opción que le permitiría a Mercedes tener a su piloto ganador y seguir dándose tiempo para no aceptar sus pretenciosas exigencias.

De esta forma, Mercedes y Hamilton pactarían una cantidad por cada carrera competida y unos bonus en función de los resultados hasta que se resolviera el conflicto, pero con la ventaja de que Hamilton, carrera tras carrera, sería libre para no continuar ese acuerdo. Parece una opción descabellada, al menos lo es en la Fórmula 1 actual, pero no sería ni el primero ni el último que se ve involucrado en algo así.

Dos campeones como Hamilton ya sufrieron esa particularidad, fueron Ayrton Senna y Nelson Piquet. Este último, que había sido tres veces ganador del mundial, aceptó una oferta de Flavio Briatore para ir a Benetton tras unos años complicados y sin buenos resultados. A pesar de tener tomada la decisión, no fueron capaces de llegar a un acuerdo económico y decidieron crear una vinculación por resultados. Benetton pagaría a Piquet por cada punto conseguido, algo con lo que ambas partes terminaron muy satisfechas y que supuso uno de los mejores ejemplos de un corredor 'sin contrato'.

Ayrton Senna al volante del McLaren

El otro gran ejemplo fue el mítico Ayrton Senna que en 1993 se vio obligado a quedarse en McLaren cuando su intención era salir tras el adiós de Honda. El piloto brasileño no consiguió un hueco en el resto de equipos importantes y tuvo que continuar con los de Woking, que perdían a los japoneses como motoristas para pasarse a la débil Ford. Para no devaluar su imagen, Senna no quiso presentarse oficialmente como un piloto de la marca Ford y le pidió a Ron Dennis, jefe del equipo, un importante pago de casi 900.000 euros por cada carrera que corriera.

En ese momento, Dennis no tenía posibilidad de pagarle tanto y por ello le ofreció un pago de algo más de cuatro millones de euros, el dinero que tenía para toda la temporada, y que serviría para que Senna corriera las cinco primeras carrera del equipo. Los resultados fueron tan buenos que Dennis se vio obligado a firmarle para lo que restaba de temporada al término de su relación contractual. A pesar de que este tipo de negociaciones son parte del pasado, Hamilton podría ser el siguiente en reeditar un caso tan particular, o incluso en figurar en la lista de pilotos que confirman su presencia oficial en la temporada a escasas semanas o incluso días del debut.

Mercedes es vox populi

A pesar de que la citada pregunta de si alguien se imagina la próxima temporada de la Fórmula 1 sin Lewis Hamilton tiene respuesta, la realidad es que el británico ya ha ganado en su guerra contra el equipo Mercedes. El piloto inglés ha conseguido que el caso de su renovación esté en boca de todo el mundo, que el resto del universo de la Fórmula 1 opine y meta presión al equipo alemán.

Lewis Hamilton posa con el mono del equipo Mercedes Instagram (lewishamilton)

Tanto los que indican que deben renovar ya al mejor piloto de la parrilla como los que les instan a no ceder a sus chantajes y que deben enseñarle la puerta de salida, opinan sobre lo que Mercedes debe hacer en una cuestión que el equipo inglés siempre ha querido llevar con calma, de forma interna y sin llevar el debate a los medios o al paddock.

Sin embargo, el juego creado por Hamilton, que al final se resolverá con un contrato faraónico y con una lluvia torrencial de millones y de plenos poderes para el inglés, ya es vox populi y el asunto preferido por todos para opinar. Hasta Bernie Ecclestone ha caído en el vicio de opinar sobre la situación del siete veces campeón del mundo. Pase lo que pase, Hamilton ha demostrado tener el poder y ser capaz de dar la imagen de ganador en la contienda, mientras que Mercedes, a pesar de coleccionar siete títulos de forma consecutiva, se han visto en boca de todo el mundo y sin margen de reacción suficiente para sentirse vencedores del duelo, aunque sea renovando al campeón.

