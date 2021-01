La Fórmula 1 suspira por el regreso de Ferrari: "Todos necesitamos que sean competitivos"

Hablar de Fórmula 1 es hablar de Ferrari. Es imposible concebir al 'Gran Circo' sin el equipo más laureado de la historia y es imposible pensar en la exclusiva marca italiana sin su equipo de competición por el que han pasado en los últimos años campeones como Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso o Sebastian Vettel.

Además, para este nuevo año 2021 la escudería italiana prepara una renovación estructural y la creación de un nuevo ciclo con dos pilotos jóvenes llamados a ser grandes estrellas de este deporte. Charles Leclerc y Carlos Sainz son las caras visibles de un proyecto que quiere resurgir de sus cenizas tras un año y medio en absoluta oscuridad.

Sin embargo, no solo lo esperan sus pilotos, sus mecánicos, sus ingenieros y los jefes de la Scuderia, sino que lo espera también la Fórmula 1 en general. Así lo ha conocido el que será nuevo CEO del 'Gran Circo' tras el paso al lado dado por Chase Carey. Stefano Domenicali estrena cargo tras pasar muchos años vistiendo de rojo y tomando decisiones muy importantes para buscar el éxito de Ferrari.

Stefano Domenicali, nuevo presidente y CEO de la F1 Twitter (@Lamborghini)

Desde que el equipo italiano y la FIA llegaron a un pacto secreto por el cual se ilegalizaron las mejores introducidas en el motor de Ferrari en el año 2019, los italianos no han vuelto a subirse a lo más alto del podio y este año han pasado verdaderos apuros para meterse en el Top10 en lo que ha terminado siendo una de las temporadas más decepcionantes de su historia. Han pasado de sentirse derrotados por ser segundos eternamente a elevar a categoría de fiesta nacional conseguir un podio o meterse en el Top5. Y todo en cuestión de unos meses.

Por ello, Domenicali asegura Sky Sport 24 que la vuelta de Ferrari como equipo competitivo que lucha por todo no solo es obligada para ellos, sino que es necesaria para todos, empezando por la Fórmula 1, que necesita que una marca como Ferrari sea competitiva y venda al exterior porque de lo contrario supone un gigante que no aporta ganancias a un espectáculo que, ante todo, es un negocio.

La situación de Ferrari

Si Ferrari repite otro año como el actual en el que Leclerc ha sido octavo del Campeonato del Mundo y Vettel decimotercero, podría suponer un revés del que fuera muy complicado recuperarse. Así lo ve la nueva cúpula de la Fórmula 1, formada principalmente por personajes muy importantes en la historia del equipo italiano como Jean Todt, presidente de la FIA, Ross Brown, director deportivo de la Fórmula 1 y el propio Domenicali.

"A diferencia de lo que vimos el año pasado, todos necesitamos que Ferrari sea competitivo. Necesitamos que Ferrari regrese, aunque me imagino que será complicado. Estoy convencido de que las cosas mejorarán, a pesar de que no les resultará fácil porque las reglas son estables. Podrán trabajar un poco con la unidad de potencia para reducir la diferencia del año pasado. Ahora espero ver a Ferrari más cerca de la lucha de nuevo. Creo que Toto Wolff y Christian Horner también desean que esto suceda para que el espectáculo sea más atractivo para todo el mundo".

El Ferrari de Sebastian Vettel, durante el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1 de 2020 REUTERS

Además de sobre el regreso de Ferrari, Domenicali también habla sobre la posible salida de Hamilton, que sería otro duro palo para el negocio: "Hablé con Lewis durante las Navidades y me dijo que se está preparando, pero no, no me ha confesado si va a renovar o si no va a renovar con Mercedes. Hamilton tiene una gran oportunidad. No sólo en un marco deportivo por ser el mejor del mundo, sino que puede mantener un rol más allá del deporte. Ser campeón es una cosa, pero es diferente hacerlo en otras dimensiones. Como parte interesada, espero que todo se resuelva pronto".

Inicio del Mundial

En dicha entrevista con Sky Sport, Domenicali explica como está la situación del calendario con la pandemia: "Sabemos que la pandemia sigue ahí, por eso cambiamos el lugar en el calendario de Australia. Pero hasta ahora, la información que tenemos es que a todos les gustaría seguir adelante con el plan. Por supuesto, debemos ser lo suficientemente flexibles para entender que tal vez en la primera parte de la temporada podamos tener algunos eventos sin público o con miembros restringidos del público".

"Pero lo que puedo asegurar a nuestros fans es que realmente queremos asegurarnos de que la temporada esté ahí, tenemos un compromiso y queremos llevarlo a bordo, y tenemos posibles alternativas por si acaso, pero hasta ahora nadie nos ha dado información diferente a la que hemos compartido. Esto es lo que sabemos hoy, pero ya sabemos cómo ha evolucionado la pandemia, por lo que debemos estar preparados para un enfoque flexible en la temporada".

"23 carreras es un número de carreras muy importante, sin duda. En términos de cantidad, en términos de atención, en términos de dedicación de la gente. Podría haber dos posiciones al respecto, alguien puede decir que hay demasiadas, otras que eso no es un problema. Yo diría que esta ecuación se resolverá por sí sola por el hecho de que si somos capaces de entregar un producto increíble, podemos llegar a una situación en la que tal vez podamos volver a un número menor de carreras y luego tal vez la posibilidad de una rotación, que sería posible para ciertos Grandes Premios, manteniendo un enfoque en diferentes áreas. Esto es algo en lo que tenemos que pensar detenidamente este año, preparándonos para cuando el mundo vuelva a ser normal".

