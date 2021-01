Bottas sigue coleccionando críticos: "No tiene ninguna posibilidad de ganar a Lewis Hamilton"

Valtteri Bottas no es uno de los pilotos que cuente con mayor aceptación dentro de la Fórmula 1. Muchos consideran que está donde está, en Mercedes, uno de los coches más dominadores de la historia, porque es amigo de Hamilton y no es precisamente un problema para el inglés. A Lewis le conviene alguien que no le dé guerra.

Por eso, apuesta siempre decididamente por la continuidad del finlandés, ya que no le ve un problema a la hora de competir contra él como sí lo podría ser un corredor como George Russell, al que sería peligroso darle el coche más rápido y completo de la parrilla porque podría poner en duda su hegemonía.

Sin embargo, Bottas se muestra muy crítico con aquellos que consideran que su nivel no es bueno, o no lo suficiente como para tener el coche que tiene, ya que se muestra a años luz de Hamilton. De hecho, este año no solo no ha estado cerca de pelearle el título al piloto inglés, sino que además casi pierde el subcampeonato ante el empuje de un combativo Max Verstappen que le ha puesto las cosas muy difíciles con su Red Bull.

Bottas lidera el GP Emilia Romagna Twitter (@MercedesAMGF1)

Gerhard Berger, expiloto de Fórmula 1 que pasó por escuderías tan reconocibles como Benetton, Ferrari o McLaren, asegura que Bottas ni siquiera es tan bueno como Rosberg, quien fue capaz de quitarle un título a Hamilton: "Lewis es un piloto de una enorme clase. Además de su gran velocidad y su talento extremo, también tiene experiencia. Bottas tampoco es lento, pero al final no tiene ninguna posibilidad de ganar a Hamilton. Así se sentirían la mayoría de los pilotos". Así lo afirmaba en F1 Insider.

Los números uno

Berger considera que Hamilton es ahora mismo el número y que es prácticamente imbatible, ya que solo un puñado de pilotos podrían llegar a hacerle frente. Entre ellos, evidentemente, no se encuentra Bottas: "Max Verstappen, Charles Leclerc y Sebastian Vettel, en un estado de forma normal. De lo contrario, no veo a nadie en este nivel superior. Pero Lewis sigue siendo el número uno para mí en este momento".

Hamilton celebra un título con Mercedes Instagram (lewishamilton44)

"Son grandes pilotos, pero Lewis es más competitivo y completo en este momento. Hamilton sabe leer la carrera y cada vuelta es más rápida de lo que su coche es capaz de hacer. Siente sus neumáticos como si fueran sus pies. Por eso siempre es más fuerte durante las fases cruciales de una carrera. Por ejemplo, siempre tiene sus neumáticos en orden antes y después de una parada en boxes, lo que lo hace más rápido que el resto del campo. Es fantástico verlo, es como Senna y Schumacher en eso".

Para este excorredor que acumuló hasta 14 años de experiencia en el 'Gran Circo', Hamilton está a la altura de los mejores, aunque sigue teniendo a un piloto más favorito por delante del inglés: "Hemos tenido a Fangio, Prost, Michael Schumacher, Alonso, Vettel y otros que han dado forma a una era. Para mí, Hamilton está a la altura de ellos. Pero el mejor de todos los tiempos para mí sigue siendo Senna. Ayrton no mostraba debilidades y además encantó a quienes lo rodeaban con su increíble carisma".

