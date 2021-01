Toto Wolff y su duda con Hamilton: "La negociación es así, en algún punto tiene que acabar"

La renovación de Lewis Hamilton es un tema que se está alargando en el espacio y en el tiempo. Uno de los culebrones más extensos y más rocambolescos que se recuerdan en la Fórmula 1. Y todo, teniendo en cuenta que parece casi imposible que el piloto inglés abandone el equipo Mercedes y, por ende, el 'Gran Circo'.

Hamilton está a las puertas de superar a Michel Schumacher como el piloto más laureado de la historia. El objetivo que casi nunca pudo soñar está a tiro de un solo título, algo impensable para muchos pilotos eso de ganar un campeonato, pero casi un juego de niños para alguien que acumula ya siete entorchados, los mismos que ganara el 'Káiser'.

Sin embargo, cuando más cerca tiene ese objetivo, más parece querer alejarse Hamilton de la Fórmula 1 y es que la historia de su renovación sigue avanzando capítulos y el sí de ambas partes no termina de llegar, alimentando así los rumores sobre una posible ruptura. Como siempre se suele afirmar, cada día que pasa y hay más motivos para desconfiar.

Hasta ahora, sobre la renovación del piloto inglés habían opinado periodistas, expertos, personas con relaciones dentro del paddock, exjefes de equipo y hasta algún mandamás como Bernie Ecclestone, que considera que todo es un cuento y que Hamilton y Mercedes están jugando con todo el mundo para rellenar tiempos sin actualidad.

No obstante, hasta la Fórmula 1 está algo nerviosa con el tema y Stefano Domenicali, nuevo CEO del 'Gran Circo' para 2021 y que formará un equipo de ensueño junto a Ross Brown y Jean Todt, además del apoyo en la sombra de Chase Carey, ha querido opinar sobre el tema y presionar a Hamilton para que confirme de una vez que se queda y que su presencia seguirá ligada a los ingresos que este le proporciona a la Fórmula 1.

Pero cuando todo parecía más o menos tranquilo, ha llegado una nueva confesión de que el tema está realmente enquistado. Por primera vez, una de las dos partes ha relevado cómo está la situación. Ha sido Toto Wolff, jefe del equipo de Fórmula 1 y accionista del mismo junto con el Grupo Ineos y junto a Daimler. Wolff, quien también tuvo que negociar su propia renovación con el equipo, la cual ya quedó sellada hace unos meses, no se muestra especialmente optimista. La realidad es que, los que opinan que no pasa nada, no están bien encaminados.

El jefe de las 'flechas plateadas' ha confirmado que se encuentra negociando con el inglés, aunque lo está haciendo en unas condiciones extrañas, ya que ha dado positivo por Covid-19 y se encuentra haciendo cuarentena en una habitación de hotel: "Teníamos pensado estar unos días y ya llevo 10. Por suerte, estoy bien, sin síntomas. Podía haber ido peor, pero estamos en cuarentena".

Así lo confirmaba Toto al medio canal austriaco ORF, ya que se encuentra en estos momentos en Kitzbuhel. La intención de Wolff era viajar para pasar unos días junto a su mujer Suzie esquiando, pero este contratiempo ha cambiado totalmente sus planes. Sin embargo, desde la habitación en la que se encuentra confinado ha confirmado que las negociaciones siguen abiertas y, aunque hay puntos de encuentro, también los hay de desencuentro.

"Los abogados están trabajando duro. Por supuesto que no les hacemos la vida fácil, cuando ambos discutimos en el Zoom y seguimos mandando a los abogados 'bolas con efecto'. Pero él está en América ahora mismo y yo, aquí. En algún punto tendremos que acabarlo". Así hablaba Wolff de las reuniones que está manteniendo con el piloto inglés para tratar una situación cada vez más extraña.

"Así son las negociaciones. Siempre lo ves desde tu punto de vista, pero eso es bastante normal. Tenemos una base muy sólida en nuestra relación. Hemos tenido mucho éxito juntos y queremos seguir teniéndolo en el futuro. Pero, a veces, hay que hablar las cosas con detalle y eso te lleva, o nos lleva, tiempo. Pero antes de Bahrein, como máximo, tienes que firmar algo sobre ese punto". Esa fecha, la de Bahrein, podría ser o bien el primer Gran Premio de la temporada o incluso antes, en los tests oficiales de pretemporada, a principios del mes de marzo.

Lo que sí dejó claro Wolff es que de momento no han hablado nada con George Russell, uno de los candidatos a reemplazar a Hamilton, y en quien piensan para el futuro: "Nunca hemos jugado la carta de George Russell. Él lo hizo increíblemente bien y algún día estará en un coche 'top', pero nuestra relación a largo plazo no se basa en hacer gestos amenazantes. Sabemos que queremos correr juntos y ahora tenemos que negociar el contrato".

