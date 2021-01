Toto Wolff cambia el paso y acerca la renovación de Lewis Hamilton: el acuerdo llegará "pronto"

Lewis Hamilton y el equipo Mercedes AMG de Fórmula 1 están condenados a entenderse. La renovación del piloto inglés ha pasado por muchos capítulos diferentes en los últimos meses y la única realidad es que el conflicto no se ha resuelto aún. Sin embargo, parece que ambas partes siguen avanzando hacia un clima de consenso y por el momento no parecen nerviosas.

La realidad es que existen diferencias entre el piloto inglés y el equipo alemán. No son insalvables, pero sí bastante importantes y es que el acuerdo depende una cantidad importante de dinero y, sobre todo, de la duración del mismo. Mercedes tiene poco margen de maniobra para subir su oferta y será Hamilton quien tenga que dar su brazo a torcer si quiere que todo llegue a buen puerto.

El piloto británico sigue teniendo unas pretensiones muy altas a las que la escudería germana no puede llegar. Mercedes, como todos, ha sufrido los efectos de la crisis económica que ha derivado de la gran crisis sanitaria que azota al mundo. Además, por otro lado, tiene la normativa de la Fórmula 1, obsesionada con reducir los gastos de todo el mundo para cambiar el paso del 'Gran Circo'. El techo salarial es uno de los motivos por los cuales, las pretensiones de Hamilton son desmedidas.

Un mecánico de Mercedes celebra la victoria de Hamilton y el título Twitter (@MercedesAMGF1)

Hasta el momento, muchas personas como Eddie Jordan o Bernie Ecclestone habían opinado sobre el asunto de Mercedes y Hamilton que ya tiene en vilo a toda la Fórmula 1. Se ha convertido casi en un asunto de estado cuya resolución no estaba clara del todo, aunque poco a poco, los últimos avances van encaminados hacia una conclusión feliz del caso y hacia la continuidad del heptacampeón del mundo.

Sin embargo, para que esto se produzca ha tenido que ver un cambio de parecer en el equipo Mercedes y en uno de sus hombres fuertes, Toto Wolff, quien hace unos días arrojaba más dudas en el tema de la renovación del inglés. La única conclusión dejada por el jefe y propietario, en parte, del equipo Mercedes es que la negociación estaba siendo difícil y que tarde o temprano se llegaría a una resolución final. La fecha límite seguía estando puesta en Bahrein, cuando dé comienzo la temporada 2021.

No obstante, Toto Wolff ha vuelto a hablar y, esta vez sí, para calmar los ánimos dentro del equipo y en el entorno que se ha creado entre piloto y escudería. La renovación de Hamilton llegará, salvo sorpresa mayúscula, en los próximos días o semanas, cuando se terminen de resolver los frentes que aún quedan abiertos.

La celebración del título de Mercedes Twitter (@MercedesAMGF1)

"No estamos muy lejos. ¿Cuándo? Pronto es un término flexible, pero pronto. Sabemos que la fecha límite es el día en que viajamos a Bahrein, pero para entonces ya lo habremos hecho todo. Estamos discutiendo cuál es la duración correcta, así que tenemos que mantener los ojos abiertos porque el panorama está cambiando actualmente. Lewis es increíblemente importante, no solo para nuestro equipo, si no también para la marca Mercedes y también es una cuestión de amistad".

Diferencias en el acuerdo

La renovación de Hamilton, tal y como Toto Wolff apunta, no podrá ser a tan largo plazo como desea el piloto inglés, ya que Mercedes se encuentra presionado económicamente ante los muchos cambios que llegarán próximamente a un 'Gran Circo' que avanza hacia la igualdad y hacia la máxima competitividad.

"Tenemos un gran cambio de reglamento el próximo año y un límite de costes que, por supuesto, como un gran equipo nos afecta. Pero tampoco queremos que nos presionen. Tiene que ser un acuerdo sensato y no estamos lejos porque tenemos una relación demasiado fuerte para eso. Solo se trata de tomar la mejor decisión para Lewis y para el equipo".

Además, la mayor prueba de amor de Mercedes hacia Hamilton es aplazar de forma rotunda el ascenso de George Russell: "Jugará un papel en nuestra futura alineación. Solo tiene que tener un poco de confianza y paciencia. Hoy nos estamos concentrando en nuestros pilotos Valtteri y Lewis, y en el futuro veremos".

[Más información: La caída de Sebastian Vettel: la crueldad de la Fórmula 1 y los motivos de su nuevo aspecto]