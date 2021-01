Laporta confía en conseguir la continuidad de Messi: "No se puede ser tacaño con el mejor"

Joan Laporta sin duda alguna representa el papel del candidato carismático y mediático que podría hacer de las elecciones del FC Barcelona un verdadero espectáculo, un show. A pesar de que el expresidente ya no es el que era y que el largo periodo que ha estado alejado de los focos y de las cámaras le han cambiado en cierto modo, Joan no pierde de vista qué es lo que se espera de él y cual es su perfil en esta campaña.

El candidato que más firmas obtuvo de los socios con su proyecto se considera el principal favorito a estas elecciones que pondrán a alguien al frente de la situación del club tras la dimisión de Josep Maria Bartomeu y el paso de Carles Tusquets como representante máximo de la Junta Gestora.

Su principal rival parece ser Víctor Font, aunque por detrás estará el gran tapado en esas elecciones a la presidencia del Barça, Toni Freixa, quien se considera así mismo como el candidato silencioso, el que no ha acaparado la atención de los medios, pero que por ello no se ve con menos opciones, sino que apuesta por centrarse únicamente en el socio.

Joan Laporta, durante su campaña. Foto: Twitter (@estimemalbarca)

Joan Laporta ha concedido una entrevista para el medio francés L'Equipe en la que ha expresado algunas ideas de lo que podría ser su candidatura a la presidencia de un club en el que ya estuvo durante una época bastante exitosa. El abogado catalán considera que una de las claves de ese nuevo Barça debe ser Leo Messi, cuya continuidad cada vez está más complicada.

A pesar de eso, Joan espera que con él al frente, se podría decir que ya se ve ganador de los comicios, Messi reconsidere la decisión de marcharse. Además, asegura que el tema del argentino no puede ser nunca un tema de dinero, ya que con el mejor jugador del mundo, como ha definido al '10' del Barça, no se puede regatear ni buscar excusas.

"No se puede ser tacaño con el mejor jugador del mundo. Su continuidad es un tema prioritario y habrá que hacer todos los esfuerzos. Creo en Leo y él cree en mí. Sabe que cumpliré mis compromisos". Además, Laporte considera que la decisión de Messi no dependerá de lo económico ni de lo deportivo, sino más bien de lo personal: "Se sintió engañado por la dirección anterior".

La Junta Directiva de Laporta si gana las elecciones @estimemelbarca

Messi y el PSG

Laporta no solo ha valorado el hecho de que Messi deba quedarse en el Barça, sino que ha defendido su continuidad atacando al PSG, club que más se ha interesado hasta la fecha por hacerse con los servicios del argentino. El club francés se mostró distante con a nivel institucional con este tema en un primer momento, pero tras la entrada del nuevo año y la posibilidad de que Messi pueda negociar su siguiente aventura con libertad, los parisinos han cambiado el discurso.

Este hecho, y la notoriedad con la que se han mostrado interesados por el jugador del Barça, ha enfadado y mucho a Laporta, que no ha dudado en criticar su manera de actuar: "Faltaron el respeto al Barça. Me sorprendió y me decepcionó. Entiendo perfectamente que un jugador como Neymar diga que quiere jugar con Leo Messi. A mí también me gustaría jugar con él, pero que un representante de un club lo diga, está fuera de lugar. Demuestra su falta de experiencia a este nivel. Les queda mucho que aprender en el mundo del fútbol".

