Fernando Alonso se declara el mejor piloto de la parrilla de la Fórmula 1

La expectación que está acaparando el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 ha puesto prácticamente el foco sobre él antes de que arranque este fin de semana el campeonato. Tanto es así que está haciendo una ronda de entrevistas internacionales en las que siempre deja un titular jugoso. El español está muy confiado con su vuelta al 'Gran Circo' y quiere poner patas arriba el campeonato desde la primera carrera a sus 39 años.

Se ve tan bién, que no tiene miedo a las comparaciones a pesar de no tener el mejor coche de la parrilla. Los periodistas de la BBC le cuestionaron si se veía al mismo nivel que Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen o Max Verstappen. El piloto español no tuvo ningún problema en responder de una manera bastante clara: "No, soy mejor". Primer mensaje del asturiano en el que muestra que tiene la confianza por las nubes antes de afrontar las primeras curvas del Gran Premio que supondrá su regreso a la Fórmula 1.

El español ve mucho nivel sobre la pista. "Va a ser genial y estoy deseando que llegue el momento de competir con algunos muchachos jóvenes y talentosos que han estado mostrando grandes actuaciones en categorías inferiores, pero también tenemos a grandes campeones que estaban aquí hace dos años: Lewis, Sebastian, Kimi, incluso Verstappen, que incluso si todavía es de la generación joven, ya ha estado compitiendo al máximo nivel durante cuatro o cinco años. Creo que tenemos una parrilla muy competitiva y será un desafío vencer a todos en la pista", expuso en el canal británico.

Eso sí, es consciente de que esta temporada tendrá difícil subir al cajón más alto del podio. "Vuelvo a la Fórmula 1 con el objetivo de hacerlo bien, obviamente, y de tener oportunidad de ganar carreras y espero que campeonatos. Entendemos que este año no será posible, porque las normas son ligeramente diferentes pero básicamente iguales que en otros años. En 2022 hay una oportunidad de que se mezcle el orden de la parrilla y esperamos ser uno de esos equipos que sorprendan a todos. Para lograrlo, tenemos que trabajar duro este año", sentenció Alonso.

Su lesión

Su regreso a la Fórmula 1 se puso en riesgo en el momento en el que tuvo un percance mientras entrenaba con su bicicleta en Suiza. El 11 de febrero el piloto asturiano sufrió un accidente mientras entrenaba con su bicicleta por las carreteras cercanas a su residencia en el país helvético. Fue atropellado y tuvo que pasar por el hospital para ser atendido de los daños que se produjeron en su mandíbula y en la cara.

"Tuve suerte al final. Me preocupaba en el primer momento, porque esperaba este momento desde finales del año pasado cuando me estuve preparando a tope, la presentación, los test... Y verte de repente en un hospital, que no sabes cuánto te va a llevar recuperarte. La primera respuesta de los médicos fue que en una semana o 10 días iba a estar listo, así que sí, tuve que estar una semana parado, pero después ya estaba listo. No comprometerá mi temporada. Me siento afortunado", explica el asturiano.

