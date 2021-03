Fernando Alonso, antes del comienzo del nuevo Mundial de F1: "Espero que haya sorpresas"

Este fin de semana arranca una nueva temporada del Mundial de Fórmula 1. El Gran Premio de Bahrein es el escenario en el que Fernando Alonso escenificará al fin su regreso al 'Gran Circo'. Antes de eso, el bicampeón del mundo ha hablado sobre sus sensaciones.

"Hicimos muchos kilómetros durante los test y eso es importante, ya que te da información de cara a toda la temporada. En términos de rendimiento, es pronto para hablar y no vamos a saber el orden exacto de la parrilla hasta el sábado en la clasificación", ha comenzado diciendo en un comunicado emitido por la escudería Alpine F1.

Alonso ya ha asegurado que está muy lejos de ser competitivo para luchar por el título, pero también ha advertido desde el circuito de Sakhir que espera sorpresas: " Todos vamos con poca gasolina, con los neumáticos más rápidos y con el motor al máximo. Espero que haya algunas sorpresas".

Fernando Alonso y Davide Brivio, durante los test de Bahrein de 2021 Alpine F1 Team

El asturiano también ha hablado sobre el trazado del Gran Premio de Bahrein: "Barhein es un buen circuito con curvas de diferentes estilos y rectas largas. Aquí se puede adelantar y eso siempre es señal de que haya buenas carreras los domingos. Hicimos 2.000 kilómetros en los test, por lo que nos sentimos preparados para el circuito y el fin de semana".

Motivado, así se ha mostrado Fernando Alonso en estos últimos días antes del inicio de la temporada. Y es que ha asegurado que espera que este GP sea muy "bueno": "Ya se vio que las condiciones tienen mucho impacto en el rendimiento del coche, y quiero que este fin de semana de regreso a la Fórmula 1 sea uno bueno".

Motivación y preparación

Alonso ha explicado así cómo se ha motivado para volver: "He aprendido mucho durante mi tiempo fuera de la Fórmula 1, especialmente diferentes estilos de pilotaje. Ahora estoy de vuelta, y estoy muy motivado para lo que será una temporada desafiante para nosotros. Fue divertido estar de vuelta en el coche durante los test, pero ahora tengo muchas ganas de volver a correr".

Y también cómo se ha preparado para este nuevo desafío en su carrera: "Estoy muy ilusionado. Me he preparado mucho para este momento, no solo con el equipo en los test, sino que también he trabajado en las dos fábricas durante el invierno. Desde que me uní al equipo, me he esforzado mucho en prepararme tanto mental como físicamente para esta temporada".

