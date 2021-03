Carlos Sainz, sincero en Bahrein: "He soñado con victorias, pero todavía no es tiempo de ello"

La Fórmula 1 arranca este fin de semana en Bahrein su temporada 2021 y los aficionados españoles están muy expectantes por saber qué resultados y qué rumbo tomarán los corredores de casa. Se trata del curso más apasionante posible con el regreso de Fernando Alonso y su debut con Alpine, y con la llegada de Carlos Sainz a la casa con más historia, a Ferrari.

Además, habrá también mucho interés por ver si el dominio de Mercedes sigue intacto, si Red Bull ha conseguido dar un paso al frente y cerrar esa brecha y si McLaren se consolida como la tercera opción de la parrilla tras la perfecta implantación del motor Mercedes y ese polémico difusor que se encuentra bajo investigación de la FIA.

De momento, quien ha aprovechado su estancia en Bahrein para sincerarse ha sido Carlos Sainz. El español se ha abierto y ha hablado de todo con los medios de comunicación. Desde sus expectativas con Ferrari para estas primeras carreras hasta los informes que han circulado sobre el equipo tras los test de Bahrein.

Victorias con Ferrari

"No creo que sea tiempo de victorias todavía. Creo que puedo haberlo soñado en algún momento, no me acuerdo ahora mismo, seguramente... Pero mi lado racional del cerebro me dice que aquí no venimos a ganar, sino a asegurarnos que podemos volver a ganar lo antes posible, pero no aquí mismo".

Carlos Sainz en los test de Bahrein de F1 con Ferrari Reuters

Sainz sabe que lo que puedan rodar este viernes en los entrenamientos libres será clave de cara a la primera clasificación y a la primera carrera de la temporada. Los test de Bahrein son el pasado ya: "Esos informes no son algo que me preocupen demasiado, porque pensándolo en frío sólo quedaban dos semanas para la primera carrera y comerte la cabeza dos semanas para ver si Ferrari está más delante o detrás, no sé...".

"Yo prefiero centrarme en mí mismo, que ya tengo bastante papeleta con intentar adaptarme al coche en tres medios días de test. En lugar de hacer cálculos de gasolina míos y de los otros, he intentado ver datos míos y de Charles con el fin de mejorar el coche para este fin de semana. No tanto estar pendiente de los demás".

Duelo con Alonso

El primer Gran Premio del curso podría dejar tres situaciones muy bonitas para el automovilismo español. La primera son los debuts de Fernando Alonso y Carlos Sainz, y la tercera en discordia un posible enfrentamiento entre ellos: "La experiencia dice que todo está tan apretado por la zona media que probablemente pelearemos juntos contra todos".

Sainz no se pone un objetivo concreto para la primera carrera, más sin haber visto el coche en los entrenamientos libres. Lo que no duda es que el objetivo sería intentar sacar el máximo rendimiento: "Depende mucho de lo que pase en los Libres. Si el coche está para pelear por cosas mejores que el año pasado lo intentaremos, Si no, habrá que intentar maximizar lo que tengamos. El problema es que no sé dónde estamos y no sé qué resultado va a ser bueno".

Fernando Alonso, durante los test de pretemporada en Barein ALPINE F1

"Yo me iría contento con cualquier resultado si sé que he maximizado el coche, si no, no. También es improbable que salga de este primer fin de semana sintiendo que estoy en el máximo, porque me queda tanto por sentir, evolucionar y aprender en el coche que lo más seguro es que me vaya pensando que lo podía haber hecho mejor".

'Qualis' y podios

A pesar de que algunas sensaciones obtenidas tras los test de Bahrein fueron realmente buenas, Carlos sabe que las cuatro primeras plazas tienen dueño y que tendrá que seguir aprovechando fallos hasta que den el salto: "Creo que Mercedes y Red Bull seguro que estarán por delante y eso ya te ocupa cuatro posiciones. Los podios por mérito serán complicados, como el año pasado. Entonces llegaban para los de mitad de parrilla, pero sólo cuando fallaban los de delante. Si dependemos de ese fallo o no, aún no lo sé".

Por el último, el madrileño aseguró que hay que tener paciencia con el proyecto y sobre todo con el rendimiento del coche a una vuelta, su punto más flaco el curso pasado. Es necesario tener en cuenta que en una carrera aparecen más variables que permiten obtener buenos resultados con un coche especialmente rápido si es fiable.

"Sacar todo de un coche en clasificación lleva muchas carreras de experiencia. El Carlos de la primera carrera en McLaren no tiene nada que ver con el de la última, que sabía dónde estaban esas dos décimas y los trucos del coche. Es algo que no tendremos hasta que no hagamos muchas 'qualis' para ir cogiendo bagaje e ir aplicándolo tanto el sábado como en la carrera".

[Más información: La Fórmula 1 no se fía de Ferrari: "Creo que se están escondiendo, son claramente mejores"]