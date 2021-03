Antonio Lobato y Ernest Riveras, las voces del motor en España: "No somos imprescindibles"

Ernest Riveras decía durante la presentación de la programación de motor de DAZN de la semana pasada que si Antonio Lobato era "el calvo de la Fórmula 1", él era "las gafas de MotoGP". La realidad es que, tal y como confiesa el narrador de motociclismo, "hay gente que solo ha visto motos con mi voz", así como muchos no reconocen el mundial de automovilismo sin la pasión del asturiano. Este fin de semana lo volverán a hacer cuando los semáforos se apaguen en Catar y Bahrein.

Una nueva temporada de Fórmula 1 y de MotoGP arranca desde este viernes con los primeros entrenamientos libres en las dos pruebas que se disputarán en Oriente Medio. Ernest está allí, mientras que Lobato narrará desde Madrid. Él mismo concreta que ya no está para eso: "Yo estaba retirado, disfrutando de la vida y cuando me llamó Movistar le dije que volvía con condiciones. No me iba a pegar la paliza del pasado. Reconozco que viajando te enteras de más cosas, pero estuve 12 años y hubo momento en el que tuve que decir basta".

Ambos atienden a EL ESPAÑOL para hablar sobre lo que esperan de dos temporadas con dos grandes alicientes. En la Fórmula 1 el regreso de Fernando Alonso lo acapara todo, aunque el inicio del camino de Carlos Sainz Jr. con Ferrari es una noticia para tener en cuenta también. En MotoGP, Marc Márquez sigue siendo una incógnita y se perderá, como mínimo, las dos primeras pruebas del campeonato. Además, ambos campeonatos se verán en DAZN compartiendo esta andadura con la plataforma que aterrizó hace dos años en España.

Alonso vuelve

No cabe duda de que fue una de las noticias del 2020 y que su primera carrera de este fin de semana también lo será en este 2021. Para Lobato aún es más especial por la relación que tienen ambos. "Son sensaciones encontradas. Sabes que vuelve y es una buena noticia. Cuando estaba haciendo otros proyectos, siempre dije que si volvía, quería que volviera para ganar. Sé que esto este año no va a ser y vivimos con la esperanza de que en 2022 cambie. Tiene la capacidad y la experiencia para hacerlo, pero tiene que tener una herramienta para conseguirlo", sentencia el narrador.

Fernando Alonso, durante los test de pretemporada en Barein ALPINE F1

Y es que decir que Alonso ha marcado la carrera de Antonio Lobato quizá sea quedarse corto. "Fui muy afortunado porque pude entrar en la Fórmula 1 en otro momento en el que a Fernando no le fueran tan bien las cosas. He tenido mucha suerte", reconoce el asturiano. Lo que vivió en sus primeros años como narrador de esta competición es irrepetible: "Me metí en el mundo de la Fórmula 1 y llega un piloto como Fernando Alonso que empieza a ganar y encima empiezas a tener una relación de amistad con él".

Eso sí, baja los pies a la tierra a cualquiera que piense que el regreso de Alonso es para ganar. "Siempre he sido muy sincero y todo el mundo me presionaba para que dijera que Fernando iba a ganar o que iban a llegar evoluciones. Lo peor que puedes hacer es vender falsas expectativas, es imposible que luche este año por el Mundial. Hacer podios era más barato el año pasado que está. Magia y milagros en una temporada en la que no se prevén muchos cambios no se puede vender. Sí puedo decir que el próximo año hay posibilidades, pero, ojo, será complicado", desvela Lobato.

Pero parece que con el regreso de Alonso el público se ha olvidado de Sainz. "A veces me quedo un poco sorprendido cuando me para la gente en la calle y la gente me pregunta por Fernando. Yo les digo: Fernando este año no, pero está Carlos. El Ferrari no está para ganar carreras, pero sí para luchar por podios. Todos los que han soñado con estar en la Fórmula 1 han soñado con vestirse de rojo. Es un sueño, aunque no esté en condiciones la escudería de ganar", señala Lobato.

La lesión de Marc

Más ilusión vende Ernest Riveras con las opciones de Márquez esta temporada. "Yo creo que no va a ser ningún lastre que no esté en las dos primeras carreras. Además, lo normal es que no salga nadie con 50 puntos de Catar. Si Marc tiene que recuperar más de 30, no va a tener problema. Probablemente se ha saltado estas dos porque no se ve siendo Marc. Pero es que es imposible cambiar su forma de pilotar. Cuando vuelva, volverá a pelear por los triunfos", concreta el narrador.

Marc Márquez, con la RC 213V-S en Montmeló EFE

Es evidente que no contar con la gran estrella del campeonato hace mella en que el deporte sea seguido, pero el catalán pone en valor que el público de MotoGP va más allá. "Que falte la gran estrella de los últimos años al campeonato nos deja huérfanos y a la gente le hace mella. Aunque nosotros tiramos para España, respetamos a todos. Primero porque todos se juegan la vida, segundo porque son rapidísimos y tercero porque en España se sigue a todos los pilotos. Rossi es un caso aparte. El feedback de que no estuviera Marc fue un palo, pero el año tan duro también hizo que la gente tuviera muchas ganas de ver motos y eso hizo que el palo fuera menos grave", explica Riveras.

Quizá esa es la facilidad que tiene Ernest a la hora de captar la atención con MotoGP por delante de la Fórmula 1. "Es importante estar en un equipo de fábrica, pero los satélite también han demostrado esta temporada que pueden ganar. La moto no marca la diferencia como la marca el coche en Fórmula 1", destaca el narrador del mundial de motociclismo. Lobato reconoce que "si haces una encuesta entre todos los que trabajan en la Fórmula 1 y todos te dicen que gane Verstappen, Red Bull o alguien que no sea Mercedes". "Hasta Liberty Media está poniendo velas pidiendo eso", destaca.

Protagonistas

Pero en España también se sigue estos deportes por los narradores. Hay diales en la radio clavados porque Manolo Lama narra los partidos del Real Madrid o Adolfo Martínez los del Barça. Los hay quienes eligen en la televisión a Carlos de Andrés para el ciclismo por delante de Javier Ares. Pero en la Fórmula 1 y MotoGP no hay rival. Si bien es cierto que ha habido otras épocas Josep Lluis Merlos o Nico Abad han sido la alternativa, todos identifican estos deportes con Lobato y Riveras.

Antonio Lobato, en la presentación de DAZN DAZN

Ambos sienten "mucha responsabilidad" por tener esta condición. "Recibo muchos mensajes de gente que la Fórmula 1 sin mí no es igual", confiesa Lobato, mientras que Riveras reflexiona que España ha visto "las trayectorias de los campeones" solo con su equipo después de 13 temporadas. Aún así, no se sienten "imprescindibles". "Si yo no estuviera y Fernando o Carlos estuvieran ganando, el público estaría enganchado. Podría gustar más o menos, pero seguiría adelante. Yo no soy la Fórmula 1, soy el juglar que narra las historias. Nadie es imprescindible en este mundo", concreta el narrador del mundial de automovilismo.

Hay algunos que les acusan de no ser objetivos, algo que Lobato asegura que es "de traca". "Estamos hablando de deporte y el 99% de la gente que está al otro lado quiere que ganen los suyos. Cuando está la selección española, el narrador se vuelca con el equipo. Cuando está Nadal en Roland Garros, se desgañitan con Rafa. Eso sí, valoras positivamente lo que hacen los demás", explica el asturiano.

Cuentan con dos equipos más que completos para completar horas y horas de contenidos para la plataforma. "Ahora, al ser de pago, primero hubo un rechazo, pero después se han dado cuenta de que si pago por ver un Madrid - Barça, también tengo que pagar por otras cosas. Pero tienen el derecho de exigir un gran número de contenidos", sentencia Riveras.

El futuro

Él seguirá viajando por el mundo, con la espina de lo que podía haber llegado si el fallecimiento de Ángel Nieto no se hubiera producido. "Nos habíamos reunido e iba a colaborar con nosotros", confiesa Ernest. Lobato cree que, como mucho, harán Barcelona, aunque reconoce que "Tener a Carlos y a Fernando ahí... me gustaría, no me importaría hacer seis, siete u ocho".

Ernest Riveras, en la presentación de DAZN DAZN

También reconoce que no echa de menos el estrés que suponía ir de un lado para el otro en las retransmisiones: "La gente no era consciente del estrés que yo tenía. El primer año probaba a ver cuánto tardaba en hacer el recorrido de la parrilla a la cabina. En Australia había casi 10 minutos corriendo y subiendo escaleras. Llegaba que había perdido el resuello y tenía que narrar la salida de una carrera de Fórmula 1".

Aún así, a la hora de hablar de dar un paso al lado, Riveras reconoce que quizá haya que "dar el relevo". "Tenemos dos años con DAZN y veremos qué pasa con el próximo contrato. Quizá pase a dirigir y no narrarlo todo. En otros países no comentan todas las categorías y entrenamientos", sentencia el catalán. "Mi mujer me medio abronca y me dice que no hable de jubilarme cuando hago entrevistas", bromea Ernest, al que todavía seguirá el público español escuchando desde este fin de semana compartiendo ventana con Antonio Lobato.

