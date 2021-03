La Fórmula 1 empieza a señalar a Ocon: "No creo que tenga ninguna opción con Fernando Alonso"

El equipo Alpine F1 ha superado con éxito sus primeros test de pretemporada en Bahrein y ya se prepara para 'redebutar' este fin de semana en la primera carrera de la temporada en el circuito de Sakhir. Allí se producirá una nueva oportunidad para ver a los dos monoplazas del equipo galo junto al resto de escudería de la parrilla.

Será el momento perfecto para ver donde está cada corredor y cada piloto, donde ya nadie podrá ocultar ni esconder nada porque los primeros puntos del curso empezarán a estar en juego. La casa Renault, que competirá bajo el nombre de Alpine con unos colores muy cercanos a la bandera francesa, se juega bastante, ya que supondrá el primer fin de semana de carreras de Fernando Alonso en mucho tiempo.

El equipo de momento lleva un buen rumbo, haciendo gala de su fiabilidad aunque todavía les falte algo de velocidad para ser de verdad competitivos contra todos los equipos de la parrilla. Aún así, hay una clave que parecía indestructible para que puede hacer que se vean las primera fisuras dentro de la escudería.

Fernando Alonso, durante los test de pretemporada en Barein ALPINE F1

Es bien sabido por todos que compartir equipo con Fernando Alonso no es nada fácil. Así lo han confesado casi todos sus excompañeros, especialmente Jenson Button. Tener al mejor al otro lado puede servir para aprender, pero también para desesperarte y para pensar que, en caso de duda, siempre mirarán hacia el lado contrario del box. Por ello, y a pesar de que por el momento la relación entre Alonso y Ocon es buena, no signfica que el francés termine desesperándose si no es capaz de superar al asturiano con regularidad a pesar de tener más experiencia con el actual coche y en la actual Fórmula 1.

Para avivar ese posible fuego han llegado las palabras de una leyenda del automovilismo que, como el ovetense, también tiene dos mundiales en sus vitrinas. Se trata de Mika Hakkinen, histórico del 'Gran Circo' y que ha señalado peligrosamente a Ocon, del que dice que vivirá a la sombra de Fernando eternamente, algo que no será difícil de sobrellevar.

"Fernando es un verdadero 'killer'. Afrontará la temporada de una manera que Ocon quedará eclipsado. No creo que Ocon tenga ninguna opción. Tiene experiencia y velocidad, pero Fernando no le dará ninguna oportunidad".

Sin embargo, este ataque no se ha quedado solo en la comparación entre ambos, sino que además ha ido al lado personal del Ocon: "Me gustaría decir algo positivo de Ocon, pero no le conozco tan bien. Desde fuera, si nos basamos en comentarios y entrevistas, no es necesariamente el tipo de compañero que querría yo. Necesitas confiar en tu compañero, hablar con él y compartir cosas. Yo no confiaría en Esteban. Es algo duro de decir, pero así es". Esto afirmaba Hakkinen en un contenido para Unibet.

Ocon rodando con el Alpine A521 Alpine F1 Team

Mala espina con Alpine

El finlandés confía mucho en Alonso, pero no así en todo lo que le rodea, ya que el A521 no le da muy buena espina: "Fernando vuelve a la F1. Lo va a dar todo, pero para ganar necesitas un motor potente. Es tan simple como eso. ¿Tiene el motor potencia suficiente como para adelantar en las rectas? ¿Para entrar en la zona de frenado y pasar por el interior? Lo dudo".

"Sin potencia, no importa lo buena que sea la aerodinámica o los pilotos. Cada aspecto tiene que estar bien. Todo tiene que funcionar: paradas, estrategias... si todos los elementos no están bien, no habrá resultados. Pero es una gran marca, espero que tengan éxito".

Además, Hakkinen le lanza el reto a Fernando Alonso de ver qué puede hacer en una Fórmula 1 mucho más fiable: "Fernando se divirtió mucho en todo el mundo, tuvo una carrera exitosa en la F1. La gente se pregunta por qué nunca volvió a ganar. Pero será interesante ver qué puede aportar a una Fórmula 1 que ha cambiado bastante".

"Ahora está centrada en hacer que los coches duren más. La oportunidad de ganar porque los demás tienen mala suerte es menor ahora mismo. Es más raro ver abandonos y fallos de motor y que ganes posiciones por eso. Vamos a ver cómo Fernando puede aprovechar la F1 de hoy en día". Por último, aseguró que ve a Red Bull, Mercedes y McLaren por encima para Bahrein, especialmente en la clasificación.

