Así fue el atropello mortal de Loprais a un aficionado en el Dakar: "Una vida se ha acabado por mi culpa"

Ales Loprais ha decidido abandonar el Rally Dakar. El corredor checo que competía en la categoría de camiones se vio involucrado en la jornada de este martes en un terrible suceso. Al superar una duna con su vehículo 508, atropellaba de manera accidental a un aficionado italiano que se encontraba siguiendo la carrera.

El fan, que en un primer momento solo parecía sufrir náuseas, vómitos y algo de mareo, fue lógicamente trasladado al hospital para someterse a un chequeo más exhaustivo. Sin embargo, en su traslado al hospital, se confirmaba la terrible tragedia. Sufría un ataque al corazón que poco después terminaba con su vida.

Loprais y su tripulación terminaron la etapa como si nada. Nadie dentro del camión se había dado cuenta de lo que había sucedido y es que, tal y como demuestran las imágenes que el propio piloto checo ha colgado en sus redes sociales, en ningún momento pudieron ver al aficionado que se encontraba en mitad del recorrido y escondido tras una duna.

[La pesadilla española en el Dakar: del caos de Sainz en el helicóptero al adiós más cruel para Barreda]

La altura del camión y lo escarpado del terreno hacían imposible que nadie se percatara que allí había un hombre indefenso a merced de una suerte que le fue esquiva. El hombre, de 69 años, permanecía junto a su mujer siguiendo la novena etapa del Rally Dakar. Mientras hacía una foto a su pareja en una de las dunas, el camión de Ales Loprais se aproximó e hizo inevitable la tragedia.

El dolor de Loprais

Tras lo sucedido, el corredor checo dejaba unas dolorosas palabras para contar cómo se había enterado de lo sucedido y es que no fue hasta su llegada al campamento cuando los comisarios de carrera le contaron la terrible tragedia de la que había sido desgraciado protagonista. Un cúmulo de malos sentimientos se agolparon en su interior y este miércoles, ha decidido comunicar a la dirección de carrera su decisión de abandonar.

[Carlos Sainz abandona el Rally Dakar: no puede continuar en carrera por los daños en su Audi]

Loprais asegura que es imposible seguir pilotando así aunque sabe que es inocente de la muerte de este aficionado. Fue fruto de un accidente tal y como demuestran las pruebas que él mismo ha aportado. Pero la vida de una persona está por encima de cualquier competición, incluso de un Rally Dakar.

"Tengo muy malas noticias, que me comunicaron cuando volvía de la novena etapa. Estábamos ya en la cama cuando los comisarios del Dakar me mostraron un vídeo de la carrera en el que golpeábamos a un hombre por error que tomaba fotos de su mujer detrás de una duna. Resultó herido, sintió náuseas y mareos en las siguientes dos o tres horas y tuvo un ataque al corazón cuando iba al hospital".

[Branch se lleva la etapa en la llegada al 'Empty Quarter'; Benavides se aúpa al liderato]

"Una vida humana se ha terminado por mi culpa, indirectamente, porque yo era el que conducía. Tengo que admitir que ni yo ni mi tripulación nos dimos cuenta. Tenemos onboard y otros vídeos que así lo prueban. Pero eso no cambia que una vida humana ha terminado. El hombre era italiano, pero no sé su nombre por la investigación. Un hombre de 69 años que venía a ver el Dakar y que desafortunadamente se encontraba detrás de esa duna... y no lo vimos, ninguno de nosotros".

Ales Loprais durante una etapa del Rally Dakar 2023 Europa Press

Arranca una investigación

El abandono de Ales Loprais es especialmente doloroso porque hasta ese momento iba líder en la clasificación de camiones con más de 26 minutos de ventaja sobre Janus Van Kasteren. Este misma mañana estaba decidido a tomar la salida en la etapa 10 y de hecho arrancó para tomar parte de larguísimo enlace de 500 kilómetros que esperaba a los pilotos este miércoles. Sin embargo, la organización ha informado después que Loprais tomaba la decisión de dejar la prueba de mutuo acuerdo para participar activamente en la investigación de lo sucedido.

[Joan Barreda, evacuado al hospital en helicóptero y adiós al Dakar: el sueño acaba con un accidente]

"Ales Loprais no puede continuar el Rally Dakar 2023 tras el fatal accidente de ayer de un espectador italiano. Loprais, que entonces lideraba la clasificación general de camiones, sólo fue informado de la trágica noticia a su llegada anoche al vivac. Devastado por el desafortunado incidente, el conductor checo inmediatamente apoyó a las autoridades locales con su investigación".

"Como resultado, no pudo continuar la carrera. Los organizadores del rally se unen a él para ofrecer sus condolencias a la familia y amigos del espectador, Livio Sassinotti". Loprais también ha querido mandar un mensaje de apoyo a los familiares de la víctima: "Quiero expresar mis condolencias más sinceras a su familia y amigos. Siento mucho este accidente y me perseguirá durante el resto de mi vida".

Sigue los temas que te interesan