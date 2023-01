Andretti señala duramente a la Fórmula 1 por su rechazo a dejarles entrar: "Se trata de codicia"

La polémica está servida en la Fórmula 1. Tras darse a conocer el proyecto puesto en marcha por dos pesos pesados del mundo del motor como Andretti y Cadillac, la puerta para ampliar la parrilla parece estar un poco más abierta. Sin embargo, gran parte de los equipos se muestra contrario a ello, incluso desde la propia organización.

Tras la quiebra de Manor en 2016, no se ha ampliado la cantidad de monoplazas en los Grandes Premios, algo que parece estar cerca de cambiar. Sin embargo, Andretti y Cadillac han visto como el rechazo les llegaba desde los que pueden ser sus propios rivales dentro de unos años.

Un problema que llega por dinero, pues entre los 10 equipos que hay se reparten los premios que llegan. Esto puede considerarse como uno de los principales motivos de su reticencia a aceptar a nuevos inquilinos en la parrilla, algo que ha criticado seriamente el propio Michael Andretti.

[Andretti y Cadillac se unen para crear un proyecto que llegue a la Fórmula 1]

"Todo se trata de dinero. Primero, piensan que se va a diluir una décima parte del dinero del premio, pero también se vuelven muy codiciosos al pensar que también nos llevaremos a todos los patrocinadores estadounidenses", recalcó el máximo mandatario del equipo.

"Se trata de codicia, de mirarse así mismos y no mirar lo que es mejor para el crecimiento general de la categoría", agregó. "No me sorprende, en la Fórmula 1, los dueños se cuidan a sí mismos, no a lo que es mejor para la categoría. Tienes que mantenerte enfocado en tu trabajo y no escuchar a los detractores. De hecho, uso a los detractores como motivación, siempre es divertido callarlos", sentenció.

El anuncio del proyecto entre Cadillac y Andretti se precipitó por las palabras de Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA, que aseguró que el organismo iba a estudiar la entrada de nuevos equipos en la Fórmula 1 para un futuro. Unas declaraciones que el propio Michael Andretti defendió.

Parrilla de Fórmula 1 en Portimao

"Esa es la diferencia entre la posición del presidente Mohammed y la posición de los propietarios de los equipos, el presidente está mirando por el futuro del deporte. Mohammed lo entiende, es piloto y entiende que la categoría necesita tener uno o dos equipos más. Es un campeonato de la FIA y tiene la mayoría de las cartas para que el interés funcione", aseguró, dando a entender que es necesaria la entrada de nuevos equipos en un futuro próximo.

Panthera Team Asia, otra opción

Sin embargo, Andretti-Cadillac no ha sido la única opción que se ha hecho pública. El Panthera Team Asia es otro de los que se ha postulado para ocupar alguno de los huecos que se puedan abrir en un futuro en la Fórmula 1.

Una propuesta que puede abrir el mercado chino si llegar a ocupar un hueco en la parrilla. Creo que la F1 puede tener 13 equipos, que puede haber tres candidaturas que cumplan los requisitos y podemos ser una de ellas", explicaba el CEO del proyecto Benjamin Durand.

Sigue los temas que te interesan