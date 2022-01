Red Bull ataca a Valtteri Bottas sin piedad para ensalzar a 'Checo' Pérez: "Es un perdedor"

Valtteri Bottas había finalizado su etapa en Mercedes sin hacer demasiado ruido para comenzar una nueva vida en Alfa Romeo. Lejos de los puestos cabeceros y de la tensión que supone estar en mitad de la batalla entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Sin embargo, ha llegado Helmut Marko para perturbar su descanso.

La nueva vida de Bottas en la escudería italiana prometía ser muy diferente. Al igual que hizo el otro finlandés ilustre de la Fórmula 1, Kimi Räikkönen, pasar a Alfa Romeo significaba estar inmerso en otras batallas. Luchar por puntos, por estar en la Q2. Menos gratificante, pero también mucho más sano para la mente. Pero está claro que en Red Bull no se han olvidado de él.

El asesor de la marca austriaca ha querido valorar la buena temporada de sus pilotos, Max Verstappen y 'Checo' Pérez. Sobre el piloto neerlandés, ganador del título, poco hay que decir. Sin embargo, el mexicano ha permitido por primera vez que Red Bull tenga dos pilotos competitivos y que sean capaces de hacer estrategias en conjunto. Algo que no pudieron hacer en los últimos años ni con Pierre Gasly ni con Alexander Albon.

'Checo' Pérez en los test oficiales de Bahrein Reuters

Red Bull no tenía a dos pilotos competentes de verdad desde que Daniel Ricciardo decidió abandonar la factoría de Milton Keynes. Por eso, Marko ha querido sacar pecho y, aunque ha pedido un mejor rendimiento a Pérez para el 2022, también le ha posicionado muy por delante de la labor ejecutada por el otro gran gregario de la parrilla, Valtteri Bottas.

Los ataques de Marko

El excorredor de Mercedes terminó por delante de 'Checo' en la clasificación de pilotos, aunque las sensaciones finales dejaron un mejor sabor de boca en el bando del mexicano. Así ha querido refrendarlo Helmut en su última aparición en la revista Autorevue.

"Nos queda claro que, actualmente, no hay ningún piloto que pueda enfrentarse a Verstappen en la sesión de clasificación... Pero, luego, necesitas a alguien que no se venga abajo o desfallezca, y eso ha sucedido con Pérez. Si empiezas el domingo noveno o undécimo, todas las cualidades que sin duda tienes en carrera no te ayudarán".

Sergio 'Checo' Pérez y Max Verstappen, con los colores de Red Bull. Foto: redbull.com

Lo que parecía siendo un palo para el propio Pérez terminó siendo un ataque a Valtteri Bottas que ni siquiera pasaba por ahí: "Pérez ha pilotado al mismo nivel que Verstappen en un cierto número de carreras, pero eso se diluye por el tiempo que ha estado atrás en la parrilla. Pero Checo no es como Bottas. La gran diferencia entre él y el finlandés es que Valtteri es un perdedor a la hora de adelantar. Es muy rápido, pero no puede adelantar con el tráfico".

Durísimas palabras de un Marko que sigue crecido tras la victoria de 'Mad Max' en Abu Dhabi y que contó con la gran ayuda de 'Checo' Pérez, que hizo todo lo posible para parar a Lewis Hamilton cuando este se encontraba en plena remontada hacia los primeros puestos de la clasificación, acechando éxito del corredor neerlandés.

[Más información: Kimi Raikkonen, la gran pesadilla de los jefes que ahora dirigirá su propio equipo de motocross]

Sigue los temas que te interesan