Alain Prost señala a Alpine y desmiente que Fernando Alonso tuviera nada que ver en su polémica salida

El equipo Alpine va a realizar numerosos cambios de cara a la nueva temporada con el objetivo de seguir mejorando su rendimiento. En la escudería francesa consideran que no solo es importante tener un coche fiable y puntero, para el que ya están trabajando, sino que necesitan el mejor ecosistema posible en el garaje y en el muro para seguir soñando con la parte alta de la clasificación.

Uno de esos cambios que no se verá en el A522, pero que sí llamará la atención en el paddock, será la salida de Alain Prost. La leyenda de la Fórmula 1 se aleja de la casa Renault después de haber tenido una serie de enfrentamientos con las altas esferas de la marca francesa. Una tensión que él mismo reconocía cuando el pasado 17 de enero se conocía su cese.

"Estoy muy decepcionado por cómo se ha anunciado esta noticia. Se acordó que lo anunciaríamos junto con Alpine. No hay respeto, lo siento. He rechazado la oferta que me hicieron en Abu Dhabi para la temporada 2022 por una relación personal y tenía razón. Equipo de Enstone y Viry, os echaré de menos".

Alain Prost, asesor de Alpine Fórmula 1 AFP7 / Europa Press

Así de dolido se marchaba una persona que guarda en su palmarés cuatro títulos mundiales, más de 50 victorias y más de 100 podios. Toda una referencia que llegó para dar peso al nuevo proyecto de Alpine y que ahora ha tenido que enfilar la puerta de salida. Fue precisamente su destitución la que provocó que algunos señalaran a Fernando Alonso como el causante de su marcha.

Sin embargo, en redes sociales Alain Prost se encargó de dejar claro que el asturiano no había sido su motivo para decir adiós a Alpine. Todo lo contrario, le considera un piloto y una persona "muy top y muy correcto". Había feeling entre campeones, pero no así con otros pesos pesados dentro del organigrama de la antigua marca del rombo.

Alain Prost, al ataque

Uno de los señalados en esta guerra es el jefe del equipo francés, Laurent Rossi, a quien Alain Prost siempre ha situado como el causante de su despido: "Cuando el jefe del equipo ni si quiera te saluda al llegar al circuito, no hay diversión posible. Laurent Rossi quiere estar solo, no quiere dejarse influenciar por nadie. Él mismo me dijo que no necesitaba un asesor. Rossi quiere toda la atención. Ya ni siquiera hay respeto, así que ya no puede funcionar".

Alain Prost en la parrilla del Gran Premio de Silverstone Europa Press

Con estas palabras, Alain Prost ha eliminado cualquier tipo de dudas acerca de su relación Alonso, de quien guarda un excelente recuerdo. Fernando también lo tiene de él ya que valora muy positivamente los elogios que le dedicó después de que el asturiano consiguiera su podio 98 en el Gran Premio de Catar de este año.

"La visión general de la carrera que tiene es increíble, al igual que su sensibilidad por los neumáticos, las declaraciones que hace sobre el coche y cómo alimenta a los ingenieros. Para mí, es el mejor piloto en la pista". Habrá que ver si todos estos cambios vienen bien a Alpine o si les sirven para perder contacto con la realidad de la Fórmula 1.

[Más información: Fernando Alonso vuelve al trabajo: 53 días hasta Bahrein entre dudas sobre Alpine y el monoplaza]

Sigue los temas que te interesan