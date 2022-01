Kimi Raikkonen, la gran pesadilla de los jefes que ahora dirigirá su propio equipo de motocross

Kimi Raikkonen puso punto y final a su carrera en la Fórmula 1 a sus 42 años tras una etapa de poco brillo en el equipo Alfa Romeo. La escudería italiana decidió reformarse y buscar savia nueva y ante esta decisión, el piloto finlandés decidió terminar con su carrera, cansado del ruido mediático que siempre persigue al 'Gran Circo'.

El campeón del mundo en el año 2007 siempre se ha presentado a sí mismo como una persona fría, que detesta la pomposidad y la magnitud que todo adquiere dentro de la Fórmula 1, un universo cuya magnitud es comparable a la de pocos deportes. Por eso, el finés quería poner tierra de por medio para poder retirarse a su país y tener un tiempo de descanso después de más de dos décadas dando el todo por el todo.

Sin embargo, su periodo de retiro deportivo y espiritual le ha durado poco, ya que el gusanillo del motor le ha picado de lleno hasta embarcarse en un nuevo proyecto. Kimi ya tiene un nuevo objetivo. Su elección ha sido pasarse a una perspectiva que no ha tenido a lo largo de su carrera como piloto de escuderías tan importantes como Ferrari, McLaren o Renault. Ya no estará sobre la pista, sino que ahora estará al mando de las operaciones.

Tan radical ha sido su cambio que de momento regresa como jefe de equipo y no como piloto. Además, ha decidido cambiar las cuatro ruedas de su antiguo monoplaza de Fórmula 1 por las dos de las monturas que tendrá que dirigir ahora en su nueva función. El nuevo Kimi Raikkonen se pone a las órdenes de un equipo de motocross en un proyecto que va de la mano de la marca Kawasaki.

Kimi Raikkonen, durante un gran premio Europa Press

El nuevo proyecto de Kimi

Quería descansar de su antigua vida, de las carreras y de los fines de semana de competición. Al menos eso decía y eso era lo que buscaba cuando en Abu Dhabi se despedía del 'Gran Circo' tras una trayectoria de leyenda. Sin embargo, el descanso ha durado unas pocas semanas ya que el finés vuelve a la carga.

Kimi ha aceptado la propuesta de la marca Kawasaki para ponerse al frente de su equipo para el Campeonato del Mundo de Motocross, una de las competiciones más prestigiosas del motociclismo y en un proyecto que busca llegar al primer puesto aprovechando la experiencia y los conocimientos del expiloto de Fórmula 1, gran aficionado a esta modalidad.

El equipo Kawasaki Racing Team ha hecho oficial en las últimas horas la llegada de la leyenda del 'Gran Circo' para reforzar su estructura en busca de ese ansiado éxito. No se trata de un simple reclamo mediático o publicitario, ya que la marca japonesa persigue ganar de manera inmediata en la nueva temporada del MXGP. Para ello contará además con la estrella Romain Febvre.

El piloto finlandés tiene ahora un mes por delante para aleccionar a sus pilotos y a toda la estructura que se sitúa bajo su figura para pelear por todos los títulos. El debut oficial de Kimi como nuevo jefe de equipo se producirá en Matterley Basin, en el Reino Unido, el próximo 19 de febrero.

Kimi Raikkonen en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 Europa Press

Pasión por el motocross

Aunque pueda parece un cambio inesperado, lo cierto es que Kimi Raikkonen es un gran fan de este deporte. La inmensa mayoría de los aficionados al mundo del motor le conocen por su gran trayectoria en la Fórmula 1, pero lo cierto es que en Finlandia, los deportes de motor off-road cuentan con una impresionante legión de seguidores.

Aquellos que no solo se decantan por los rallys, lo hacen por el motocross. Y de ahí nace este ofrecimiento que Kimi ha aceptado. El finés es un gran aficionado a este deporte y también un gran entendido hasta el punto de que llegó a adquirir su propio equipo de la modalidad, el cual fundó hace más de una década. Se trata del Ice1, escuadra en la que no solo ejercía el papel de patrón o de dueño, sino que incluso algunas veces iba en calidad de mecánico del equipo.

Una de sus espinitas clavadas era que por su propio ritmo de vida como piloto de Fórmula 1, no podía estar todo lo cerca que le gustaría de su escuadra. Por ello ahora espera aprovechar esta oportunidad que le brinda Kawasaki de continuar su carrera deportiva desde una perspectiva algo inexplorada para él.

"No es ningún secreto que, para mí, una de mis grandes pasiones en la vida durante muchos años ha sido el motocross, pero este equipo no es lo que podría llamarse un pasatiempo; es muy serio, muy centrado y aspiramos a ser lo mejor que podamos. Ahora que me he retirado de las carreras, podré dedicar más tiempo a este proyecto; no en los problemas diarios sino más desde un punto de vista estratégico usando mi experiencia de cómo funcionan los equipos y qué crea el éxito en el escenario mundial".

"Todos, incluyéndome a mí, estamos encantados de que Kawasaki nos haya elegido para ser el equipo de fábrica. Sé que la posibilidad de éxito siempre es mayor con el apoyo directo de la fábrica, por lo que esto se traduce en una gran oportunidad para nosotros como el nuevo Kawasaki Racing Team en MXGP".

Kimi Raikkonen durante un entrenamiento de motocross

De pesadilla a jefe

Si por algo llama especialmente la atención este nuevo puesto de Kimi Raikkonen es que por su propia personalidad problemática y controvertida, el finés ha sido un auténtico calvario para sus directores. Acostumbrado a los enfrentamientos con sus jefes y con otros pilotos, tener a Raikkonen de tu lado era sinónimo de estar inmerso en algunas disputas contra otros equipos.

Sin embargo, el campeón del mundo de Fórmula 1 en el año 2007 se ha caracterizado también por sus salidas de tono con sus propios managers, como ha demostrado sin ir más lejos en su última etapa en Alfa Romeo. Tener a un Raikkonen cabreado por la radio era lo menos oportuno para mantener la calma y la concentración en carrera. Ahora será el propio Kimi el que tenga que lidiar con estas dificultades, pero desde el otro lado, desde el punto de vista de los que durante décadas fueron su blanco perfecto.

[Más información: Adiós a Kimi Raikkonen, el campeón del mundo de F1 más excéntrico: el piloto que huyó de lo correcto]

Sigue los temas que te interesan