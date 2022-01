Valtteri Bottas abre el cajón de los truenos en Mercedes: "Ahora me identifico con Rosberg"

Correr un lustro en Mercedes y al lado del mejor piloto de la última década da para mucho. Valtteri Bottas empieza en 2022 una nueva vida alejado de la estructura alemana y deja atrás la etapa de su vida más exigente. Sin tal presión, a cada vez que habla cuenta detalles interesantes sobre lo que fue estar al volante de una flecha plateada y competir contra Lewis Hamilton tanto tiempo.

Bottas participa en un podcast con el periodista Oskari Saari y ha repasado algunos momentos de su etapa en Mercedes. Por ejemplo, confirma que perdió dinero al no haber ganado su compañero el último Mundial que se decidió en la carrera de Abu Dabi: "Ciertas bonificaciones están vinculadas a ciertos logros". Las cantidades se las guarda.

Bottas, eso sí, señala que el dinero nunca ha movido su vida: "Realmente no lo mido así, pero en algún momento de mi vida llegó un momento en que ya no había necesidad de mirar el saldo bancario". Y añade: "El dinero es, por supuesto, un gran asunto en la Fórmula 1, pero recuerdo de dónde vengo y me ha ido bastante bien por eso".

Valtteri Bottas, durante el Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula 1 2021 Reuters

De hecho, niega que el dinero tuviera que ver en su decisión de ir a Alfa Romeo: "No es por eso. Este es el momento justo en mi carrera, al comenzar el décimo año en F1, por lo que tener responsabilidad y poder realmente marcar la diferencia es estupendo. Puedo decir que me he reído y sonreído mucho más desde que hice un anuncio para Alfa. Eso es un hecho. El bienestar se ha elevado a diferentes niveles en todos los aspectos".

Pudo seguir en Mercedes, pero solo le ofrecieron un año y él se negó a negociar. Aquellas conversaciones con el jefe de la escudería fueron especiales: "Pero desde luego negociar con Toto Wolff, ha sido una buena escuela que definitivamente me ayudará en mi vida incluso después de mi carrera en la F1".

Desgaste en Mercedes

Sobre el desgaste sufrido por todos estos años a la sombra de Hamilton, recuerda al anterior compañero del inglés: Nico Rosberg. "Recuerdo que Lewis y Nico pelearon muy duro entre ellos e incluso se volvió un poco político. Pero cuando llegué a Mercedes, me preguntaba por qué Nico se detendría así de repente. Pero ahora me puedo identificar con él. Puedo decir por experiencia que no es fácil". Y sigue. "Si sientes que hay un cuchillo en tu garganta, entonces la mente no es tan brillante".

Sus poblemas tuvo que resolverlos en alguna ocasión a la finlandesa: "La sauna es un lugar sagrado para mí. Pasan cosas divertidas, y sí, el alcohol se utiliza a veces. No tanto para deshacerte de la presión, sino para despejar tu mente y relajarte para el próximo fin de semana de carreras. A veces ha funcionado, a veces no", concluye.

