Fernando Alonso: "He disfrutado al cien por cien"

Max Verstappen se ha llevado la pole en el Gran Premio de Estiria de F1 con Fernando Alonso en octavo posición y Carlos Sainz en la undécima. Su Red Bull quedó por delante de los dos Mercedes, saliendo Valtteri Bottas en segundo puesto y Lewis Hamilton en tercer lugar.

Alonso no pudo evitar su felicidad todavía subido al monoplaza, tal y como quedó latente con su mensaje por radio en Austria. "¡Preciosa! Lo he disfrutado. Sea cual sea nuestra posición lo he disfrutado", dijo el asturiano después de cruzar la línea de meta.

Después habló ante los medios y dejó claro cómo se sentía: "Estoy contento porque ha sido una crono muy estresante porque hemos perdido un poco de competitividad en el tercer libre, con dificultades, luego un coche salió de la Q1 y era un poco difícil, pero otra vez en la Q3 y el Top Ten saliendo por la parte limpia".

"Hemos hecho un poco de experimentos entre los libres 3 y la crono, hemos cambiado algunas cosas del coche, un poco más radicales de lo que harías en condiciones normales, donde siempre haces toques pequeños antes de la calificación, pero nos vimos en dificultad de verdad y no nos importaba hacer cambios un poco experimentales que han ido bien", ha continuado explicando el español.

Al cien por cien

Pese a la felicidad por lo bien que se ha sentido sobre la pista, Fernando Alonso no ha olvidado que los puntos se ponen en juego este domingo: "Pero ojo que los punto son mañana, a ver si podemos consolidarlos. Hay previsión de lluvia que lo puede cambiar todo, pero bueno mejor salir lo más delante posible".

¡Se mete Fernando Alonso en la Q3 con una vuelta espectacular!



"He disfrutado desde la Q2... y al cien por cien ya, bueno quizás no al cien por cien porque siempre falta algo que encontrar pero mucho más cómodo con el coche que en Bahréin o Imola al principio de año", ha sentenciado un Fernando Alonso que marcha en undécima posición de la clasificación del Mundial de pilotos.

