Carlos Sainz: "Estoy sufriendo en este tipo de circuitos, mañana será difícil ir peor que hoy"

Carlos Sainz no está teniendo muy buenas sensaciones en Austria. Lo cierto es que el Ferrari ha entrado en una serie de circuitos donde le va a tocar sufrir y mucho como ya le pasó en Francia, donde el trazado de Paul Ricard era muy diferente a las ratoneras de Mónaco y Bakú donde el paso por curva tan lento les beneficia y donde las cargas aerodinámicas jugaban a su favor.

En Estiria, como en el circuito francés, las rectas largas les sacan los colores y les provocan ser uno de los coches con menor velocidad punta en pista. Y eso lo ha pagado muy caro el piloto español que se ha mostrado muy abatido tras la clasificación de este sábado en el Red Bull Ring.

De momento, Sainz no encuentra la tecla para volver a recuperar esas buenas sensaciones. Sigue sufriendo con los neumáticos y empieza a desesperarse con algunos problemas que lleva notando desde que puso un pie en Maranello y que todavía siguen sin resolverse. Aún así, no pierde la ilusión de seguir creciendo y espera que la carrera le traiga un mejor resultado porque, tal y como aseguraba en los micrófonos de DAZN, "a peor es imposible ir".

En su valoración de la clasificación, Sainz no se martirizó mucho por haber perdido su último tiempo al superar los límites de pista. Como él mismo confirmaba, hubiera sido un registro una décima mejor del que tenía ya marcado, pero insuficiente para haber conseguido algo importante.

Por ello, más que quejarse por esa mala suerte, espera que puedan cambiar algo de cara a la carrera que les dé un impulso y que les permita entender mejor cómo se comporta el coche en este tipo de trazados: "No es que el último tiempo me hubiera puesto mucho más adelante, creo que hubiera clasificado igual, el tiempo era una décima más rápido, pero no hubiera cambiado mucho la posición".

No esconde su sufrimiento

"Se nota que estamos sufriendo en este tipo de circuitos con tanta recta larga y curva media rápida. El coche no se está adaptando muy bien y a mí, sinceramente, también me está costando un poquito más saber cómo conducirlo en este tipo de circuito, pero bueno, es lo que hay y esperamos que en la carrera podamos ir un poquito por delante".

Carlos se puso el traje de la sinceridad y no ocultó ninguno de los problemas que la pista está evidenciando. Además, dejó una reflexión dolorosa para el equipo, ya que lo que espera realmente es que puedan encontrar algo que les haga cambiar el paso y que les permita tener un resultado más positivo que el obtenido este sábado. Los puntos estarán francamente complicados.

"Sí esperemos que las sensaciones mejoren, creo que es difícil ir peor que hoy en clasificación. Está claro que hay algo que no estamos entendiendo bien del todo en este circuito, ojalá las tendencias cambien y en carrera sepamos ir hacia adelante y no hacia atrás".

