Prost destaca a Fernando Alonso y avisa a Alpine: "Él ha vuelto, nosotros tenemos que mejorar"

Las últimas dos carreras de Fernando Alonso en la Fórmula 1 han sido realmente positivas. Con sus dos últimos resultados, un sexto puesto en Bakú y un octavo puesto en Francia en dos carreras realmente extrañas y movidas, el asturiano parece haber recuperado su máximo nivel después de un periodo de adaptación.

Incluso desde antes de consumar su regreso, Fernando ya dejó claro que no sería subirse al monoplaza y empezar a ganar. Lo primero porque no había coche para ello y lo segundo porque necesitaba un tiempo de adaptación al nuevo coche, a la nueva Fórmula 1 y a coger esa confianza necesaria después de dos años fuera del mundillo. Tenía la necesidad de rodarse para volver a ser competitivo cuanto antes.

Al poco de llegar ya se dio cuenta de que ese periodo de aclimatación sería incluso más amplio de lo esperado. Se iba a dilatar en el tiempo unas carreras más, poniéndose el circuito de Paul Ricard como objetivo para mostrarse a sí mismo que podía estar de vuelta a un nivel realmente alto. Y así ha ido, incluso con algo de adelanto, ya que esas dos últimas vueltas en Bakú fueron una llamada a la esperanza.

Fernando Alonso, en el paddock Alpine Racing

En el equipo Alpine se han dado cuenta de que el proceso de aprendizaje de Fernando Alonso está llegando a su fin y que ahora es el momento de dar un paso hacia delante para que el español tenga una máquina que le permita exhibirse y poder obtener grandes resultados antes de los cambios que se esperan el próximo curso.

Así lo transmite también una voz autorizada dentro de la marca del rombo como Alain Prost. El expiloto, cuatro veces campeón del mundo y ahora asesor de Renault y Alpine, compara la vuelta de Fernando con la suya, quien decidió ausentarse unos meses de la competición: "Siempre recuerdo cuando me detuve durante lo que en realidad fueron sólo seis meses en el 92, lo difícil que fue regresar". Fernando también paró y le ha costado volver, pero cada vez está más cerca: "Estábamos probando todas las semanas, probamos todo el tiempo. Así que era obvio que Fernando no podía estar en la cima al principio".

Fernando Alonso ha vuelto

Prost, que ha hablado para Motorsport.com cree que las últimas exhibiciones de Alonso han confirmado que ya está de vuelta: "Es un coche nuevo, un equipo nuevo y además no ha pilotado en F1 durante dos años. Él tenía el objetivo del Gran Premio de Francia más o menos, diciendo 'Está bien, bueno, necesito cuatro o cinco carreras'. No es nada especial, es un de forma normal. Ahora ha vuelto, seguro ".

En el trazado de Paul Ricard se pudo ver otra vez a Fernando disfrutando y dando una lección de pilotaje para rascar unos puntos para Alpine que, sin embargo, no estuvo a su 100%: "Fernando hizo una buena carrera, un buen resultado. Podríamos haberlo hecho un poco mejor, porque él se estaba poniendo al día, pero fue difícil adelantar. No hicimos una buena parada en boxes. Así que tenemos que mejorar todo".

El A521 de Fernando Alonso en boxes Alpine F1 Team

"Pero en realidad no es lo que esperábamos en términos de neumáticos. Es lo mismo para Ferrari, depende de los coches, depende de los pilotos. Esteban tuvo más problemas con los neumáticos. No fue un buen resultado, no fue una buena carrera para él, pero parece que algunos autos de diferentes equipos también tuvieron problemas similares".

Aún así, Alain Prost es consciente de que en Alpine tienen toda su esperanza puesta en el cambio de reglamentación que debería haber llegado este año, pero que se retrasó por la pandemia: "Tuvimos que posponer todo un año. Así que para nosotros es difícil, tenemos una presión extra porque no mejoramos el coche y el motor porque estamos esperando el año que viene. Así que no es una sorpresa que no estemos completamente en la cima. Todo se está arreglando, pero aún queda un largo camino por recorrer, seguro".

