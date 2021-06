Hamilton asume la pérdida del liderato en Francia: "Red Bull ha dado un gran paso adelante"

Red Bull se ha convertido en la referencia de la Fórmula 1 en estos momentos. Parecía que no iba a llegar nunca el momento en el que Mercedes perdiera el liderato, pero ese día ha llegado y es ahora Max Verstappen quien tiene el control de la situación. No se traduce en número de puntos porque todavía ha habido algunos errores de Red Bull y algunos momentos de mala suerte en los que no han conseguido sacar el máximo provecho de su ventaja.

La carrera del Gran Premio de Francia fue un resumen perfecto de lo que está siendo en estos momentos el campeonato del mundo de Fórmula 1. Verstappen fue el más rápido a una vuelta consiguiendo la pole position. Después 'Mad Max' cometió un error en la salida y fue superado por Hamilton, para después volver a ganarle la partida con la estrategia, las paradas y en la propia pista.

Por ello, en Mercedes se han dado cuenta de que ahora están por detrás de sus rivales y que deben hacer algo para intentar dar la vuelta a la situación. Algo que deberán demostrar ya en las próximas semanas ya que el 'Gran Circo' entra en una racha de tres carreras seguidas, la ya celebrada en el trazado galo de Paul Ricard y las dos que vienen en Austria, la casa de Red Bull.

Verstappen adelanta a Lewis Hamilton en el GP de Francia Reuters

Así ve Hamilton el nuevo orden establecido en la Fórmula 1 tras el crecimiento de los de Milton Keynes: "Estos tipos son demasiado rápidos ahora. Han dado un gran paso hacia delante este fin de semana. Estamos perdiendo tres décimas y media sólo en las rectas, así que creo que han hecho alguna clase de mejora".

En Mercedes no tienen muchas esperanzas de que la situación cambie a corto plazo, aunque reconocen que están buscando formas de mejorar su rendimiento: "Es un circuito de potencia, tiene esas largas rectas, así que podríamos ver algo similar este fin de semana. Obviamente con la velocidad en recta de Red Bull... pero tenemos tres días para intentar ver si podemos hacer algunos ajustes y mejoras y quizás si podemos aprovechar al máximo absolutamente todo, les podremos hacer sudar".

A Hamilton no le falta razón después de lo vivido en el Gran Premio de Francia. Un estudio realizado por la publicación alemana Auto Motor und Sport desveló que la velocidad punta de los Mercedes no superó los 321 kilómetros por hora, mientras que la de la pareja de Red Bull tocó los 337, precisamente en el monoplaza de Max Verstappen. Por ello, el siete veces campeón del mundo empieza a ver la situación bastante complicada.

Red Bull saca pecho

Por si esto fuera poco, los alemanes están viendo como el crecimiento de Red Bull les lleva incluso a criticar sus estrategias, tal y como hizo Christian Horner: "Bottas paró, nosotros teníamos suficiente con poder protegernos en la vuelta siguiente. Me sorprendió que Mercedes no parara a Lewis, porque había el riesgo de que Max hiciera una gran vuelta de salida y le quitara la posición".

Hamilton, Max Verstappen y 'Checo' Pérez tras el GP de Francia Reuters

"Mercedes estaba apretando muy fuerte y no queríamos estar en la misma posición que en Barcelona. Siempre es complicado ceder el liderato a falta de 21 vueltas para el final, pero es lo que hicimos. A su vez, teníamos a 'Checo' con una estrategia a una parada. Max luego tuvo el ritmo para adelantar a Lewis y fue crucial adelantar rápido a Bottas. Fue una venganza por lo sucedido en Barcelona".

El líder de Red Bull, en una conversación con la web RaceFans.net, sacó pecho de la actuación de los de la bebida energética: "Todo hubiera sido más fácil si hubieran mantenido el liderato con Lewis. Así hubiéramos tenido menos dudas a la hora de hacer dos paradas. Eso sí, parar cuando vas líder y todo está bien es arriesgado, pero era la mejor forma para llegar bien al final. Estratégicamente hemos sido mejores, el rendimiento era muy similar entre ambos".

