Fernando Alonso: "La salida fue muy buena y nos llevamos cuatro puntos"

Fernando Alonso terminó octavo en el Gran Premio de Francia y encadena otra buena actuación después de lo mostrado en Bakú, donde pasó del décimo puesto al sexto en tan solo dos vueltas. En el trazado de Paul Ricard volvió a sumar puntos para Alpine, por lo que se marcha con lecturas muy positivas.

El asturiano se mostró muy en forma desde los primeros metros con una salida en la que ganó dos posiciones, las de Norris y Leclerc, aunque después fue superado por Ricciardo, con quien tuvo una gran batalla durante las primas vueltas. El Alpine tenía una buena velocidad punta, pero en cuanto se le cayeron los neumáticos, no pudo hacer nada ante el ritmo de los McLaren, muy superiores.

Fernando tuvo una carrera de mucho desgaste y de mostrar la madurez que a sus 39 años gestiona como nadie. Fue una prueba larga, donde no valían la pena precipitarse y donde era necesario mantener la concentración hasta el final. Después de su primoroso arranque en el que llegó a ver séptimo, tuvo que sufrir lo indecible para no perder contacto con el grupo de la zona media, cayendo hasta el decimoquinto lugar.

La degradación en los neumáticos fue un problema que atacó a muchos pilotos en el circuito de Paul Ricard, aunque no todos supieron gestionar también el gasto de sus gomas. Fernando Alonso sí consiguió hacer un plan sólido de carrera en este aspecto a pesar de optar por ir solo a una parada. No tuvieron la misma suerte los Ferrari.

Así analizó todo Fernando Alonso en los micrófonos de DAZN: "Nos encontrábamos más cómodos con el neumático duro. Tuvimos demasiada degradación desde muy pronto, tuvimos que parar antes de lo que teníamos pensado. Podíamos haber entrado incluso en la vuelta 14 o 15 y no hubiera pasado nada porque ya éramos lentos. Salíamos novenos, terminamos octavos, no está mal. Además, la salida fue muy buena, cuatro puntos en el bolsillo, no está mal".

El piloto asturiano hizo mucho énfasis en esos aspectos de la carrera, la enorme degradación de que provocó el trazado galo y el buen nivel mostrado una vez más en las salidas. Alonso no se cansa de repetir que el equipo le están ayudando mucho en este aspecto, configurando el monoplaza de manera que le permite sacar todo su potencial en las arrancadas. En Francia, de nuevo ganó posiciones.

Contento con las salidas

Tenemos las estadísticas y somos el segundo o tercer mejor coche de todo el campeonato en las salidas. Fuimos agresivos, pero la degradación nos hizo no estar delante de Ricciardo peleando por el sexto puesto. Así fue en Baku donde quedamos sextos, aquí octavos, dos circuitos muy diferentes estando en Q3 también, es muy positivo".

Por último, Fernando Alonso analizó cómo fueron esos momentos de tensión en la carrera donde corredor y piloto debatían si optar o no por el plan B, el cual les hubiera llevado a una segunda parada. Teniendo en cuenta que habían entrado en la vuelta 19, antes de lo esperado, y que una segunda parada significaba perder 24 segundos en el pit-lane, las dudas eran considerables.

"Cuando paré con los medios en la vuelta 19 y viendo lo que faltaba, lo veía difícil. Pero luego vi que no merecía la pena porque el pit stop ya iba a ser muy tarde. Tuvimos vueltas de diálogo entre la 35 y la 40 para estudiar ese plan B, pero luego decidimos que no".

