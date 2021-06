Fernando Alonso: "Hemos sacado el máximo, los puntos van a estar caros"

Fernando Alonso ha realizado un sábado perfecto en Francia, confirmando las buenas sensaciones ya mostradas durante el viernes cuando se mantuvo siempre en los primeros puestos de la tabla de tiempos. En la decisiva clasificación celebrada en el circuito Paul Ricard, el asturiano saldrá noveno, flanqueado por los dos monoplazas de McLaren.

Las sensaciones han sido muy positivas para el asturiano durante todo el fin de semana. Por ello, las expectativas de cara a la clasificación eran bastante altas, aunque finalmente el resultado no ha sido tan brillante. Fernando Alonso sí ha conseguido estar a la altura metiéndose en la Q3 con cierta solvencia, éxito que no ha podido lograr Ocon.

El piloto francés quería mostrarse en el Gran Premio de casa, pero no ha podido salvar el corte y tendrá que intentar ganar plazas desde la undécima posición. Lo cierto es que los dos Alpine están cerca de poder meterse en los puntos, aunque tal y como ha afirmado Alonso en los micrófonos de DAZN, no lo tendrán nada fácil.

Fernando Alonso y su A521 en el Gran Premio de Francia Alpine F1 Team

El asturiano sabe que ha sacado todo lo que tenía el A521 después de dos días en los que ha sido muy regular: "Ha sido una buena crono. Hemos sacado el máximo". Un análisis muy concreto y exacto de lo que ha podido exprimir Fernando Alonso a su monoplaza en un circuito calificado como más tradicional.

A pesar del buen feeling obtenido, la realidad es que la carrera va a ser un pelea durísima probablemente desde el quinto puesto hasta el duodécimo: "Mañana todo va a estar muy apretado, tenemos a malos clientes alrededor de nosotros. Los puntos van a estar caros, no creo que sea una carrera en la que sumemos muchísimos. Eso sí, vamos a estar ahí para aprovechar cualquier oportunidad".

Contento con la crono

Fernando ha reiterado sus buenas sensaciones durante todo el fin de semana y sobre todo su regularidad desde la primera parte de la clasificación, siempre moviéndose en una horquilla de tiempos que le ha servido para estar arriba: "Desde la Q1 creo que me he movido en una franja de dos décimas de segundo, siempre estaba en ese intervalo. En otras cronos no pasaba, quizá hubiera sido diferente en caso de tener más oportunidades. El neumático blando es el que más nos cuesta y pensábamos que iba a ir un poco mejor".

Fernando Alonso dentro de su A521 en el Gran Premio de Francia Alpine F1 Team

Después de lo mostrado en Bakú con esa exhibición en las últimas dos vueltas donde Fernando pudo terminar la carrera en sexta posición en lo que ha sido su mejor resultado del año, los ánimos y las ilusiones están claramente muy elevadas y por ello es de esperar que el objetivo sea volver a tener un gran día. Alpine ya anunció que esperaban tener una progresión bastante importante de cara a Francia y de momento, están en la pelea de obtener un buen resultado aunque el corredor asturiano ha preferido rebajar esas grandes expectativas.

Va a depender mucho de la salida y de cómo se pueda comportar el Alpine con los neumáticos blandos, el compuesto con el que menos competitivo se ha mostrado respecto a sus rivales. Aún así, los ritmos de carrera encontrados el viernes con los medios fueron bastante positivos en el caso de Alonso.

