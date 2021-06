Carlos Sainz: "Sabemos que somos competitivos, pero en Francia volveremos a nuestro lugar"

Carlos Sainz afronta con ganas e ilusión la vuelta del Mundial de Fórmula 1, cuya próxima parada será en el Gran Premio de Francia. El corredor del equipo Ferrari ha querido poner las cosas en su sitio asegurando que en el país galo volverán a ser competitivos porque es su línea habitual, pero no al nivel de Bakú o Mónaco, donde firmaron dos poles y soñaron con la victoria.

"Este fin de semana volveremos a las posiciones en las que esperamos estar cada fin de semana, quizá estemos más o menos como en Barcelona. Sabemos que somos competitivos, pero no al nivel de las dos últimas carreras. Veremos cómo va todo. Ahora mismo más estoy centrado en mí mismo que en el rendimiento del coche. Tengo como objetivo hacer un fin de semana sólido, no miro al resto".

El español quiere demostrar todo su potencial, de viernes a domingo, y cuajar un Gran Premio sin fisuras: "Quiero hacer una buena clasificación, una buena salida, una correcta gestión de neumáticos. En estas carreras cuando hemos hecho una buena estrategia, la clasificación no había ido bien el día anterior. Cuando sí que he hecho una buena clasificación, la primera vuelta no ha sido la mejor. Por ello, busco hacer un fin de semana sólido y sumar buenos puntos para el equipo".

Carlos Sainz rueda por delante de un McLaren en Bakú Reuters

"Tenemos un poco más de normalidad. Ahora no tengo que llevar la mascarilla en esta entrevista, y estoy agradecido a la FIA y la Fórmula 1 por ser un poco más permisivos con las normas. Hemos demostrado que se puede correr de forma segura en nuestra burbuja. También son grandes noticias tener de vuelta a los aficionados, espero que podamos disfrutar más de este paso hacia la normalidad". Así de contento se ha mostrado Carlos en la rueda de prensa previa a la carrera.

El Carlos más personal

Sin embargo, Carlos también ha hablado en la BBC en las últimas horas para transmitir sus impresiones de lo que fue su llegada a Ferrari y esa posibilidad de ser el segundo piloto: "Por supuesto que lo pensé. Cuando firmas un contrato, miras todas las opciones, pero después de hablar con Mattia Binotto me di cuenta de que tendría una oportunidad justa. Pensé 'tal vez mi primer año con Leclerc será difícil de igualarlo', pero confío en mi talento y trabajo atlético, y espero estar más cerca de él o, con suerte, incluso por delante de él en el futuro'".

El madrileño alabó y mucho el talento de su compañero: "Si quieres poner a prueba tu velocidad de clasificación contra alguien, es contra Charles. Creo que es el mejor hombre en la clasificación de la parrilla. Es uno de los más talentosos, si no el más grande, en este momento en la Fórmula 1, y puedo aprender cómo se desempeña tan bien. Realmente me gusta ese desafío para ser honesto".

Carlos Sainz y Charles Leclerc en los test de Bahrein de F1 Reuters

"Cualquier piloto que pongas en Ferrari junto a Charles ahora tendrá dificultades en la clasificación porque ya tienes tres años de experiencia. Sin embargo, si vas a Red Bull también será muy difícil con Max Verstappen, y lo mismo ocurre con Hamilton en Mercedes y Lando Norris en McLaren. Esos muchachos rinden mejor con su coche porque tienen experiencia con él".

"Pero en este momento en Ferrari hay una prioridad número uno que es llevar al equipo hacia adelante lo más rápido posible de regreso a la cima. Y teniendo esa prioridad en mente, probablemente no le das tanto a la relación con el compañero de equipo".

Por último, Carlos también valoró la relación que mantiene con su compañero al igual que lo hacía con Lando Norris en McLaren: "Es un gran tipo. Disfruto trabajar con él fuera del coche. Tenemos pasiones muy similares fuera del automovilismo. Compartimos muchos pasatiempos, hablamos mucho de ellos y practicamos mucho deporte fuera de la Fórmula 1 y eso hace la relación un poco más relajada. El hecho de que te lleves bien con el compañero de equipo fuera del coche, hace que la relación dentro del coche también sea un poco más relajada".

