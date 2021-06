Fernando Alonso también alucina con su exhibición en Bakú: "Lo he visto repetido varias veces"

Fernando Alonso fue uno de los grandes protagonistas en el Gran Premio de Azerbaiyán tras la exhibición que dio en las dos últimas vueltas de la carrera celebrada en Bakú. Cuando todo terminó, nadie daba crédito a lo que había hecho el asturiano, que dejó a todos con la boca abierta después de una lección de pilotaje y adelantamientos.

Lo del español fue una absoluta barbaridad que incluso eclipsó la victoria de 'Checo' Pérez o los podios de Sebastian Vettel o Pierre Gasly. Todos quedaron absolutamente maravillados con su valentía y con su talento para colocar el coche en cada momento en el lugar preciso para ir aumentando posiciones una tras otra.

Tras la bandera roja provocada por el fuerte accidente de Max Verstappen, Fernando Alonso se posicionó en la décima posición de la parrilla de salida con la clara intención de pelear por algún punto. Sin embargo, ni él mismo esperaba lo que estaba por venir. Un arranque sensacional le hizo ganar tres posiciones y, tras la salida de Hamilton, se colocó sexto.

Fernando Alonso tras adelantar a Latifi y Ricciardo Alpine F1 Team

Ahora, Fernando, que se prepara para la carrera de casa para Alpine en Francia, reconoce que se emocionó mucho tras unas vueltas muy divertidas que ha visto varias veces: "Fue muy divertido y he visto la cámara on board varias veces. Tuvimos mucha suerte de que la bandera roja nos agrupara a todos para otro reinicio, pero hecho esto, aprovechamos nuestra oportunidad, hay que saber sacar provecho de estos momentos durante una temporada".

Como el propio Alonso reconoce, a la suerte hay que sacarla provecho y así se gestó una maniobra heroica: "La apuesta por los neumáticos fue inteligente y teníamos grip inmediato sobre la primera vuelta del reinicio por lo que pudimos intentar algunos movimientos audaces en la curva 1. Luego adelantar en la curva 5 normalmente no es donde puedes hacer un movimiento, pero lo hicimos y resistimos. El domingo estaba feliz por los puntos, pero nuestro ritmo general fue un poco pobre durante la carrera, así que tenemos que ver por qué pasó eso".

Alpine quiere crecer

Es precisamente ese bajo ritmo, que quedó eclipsado por el chispazo de genialidad de Alonso, lo que ha dejado algo de preocupación en el equipo. Para intentar solucionarlo, tendrán en Francia algunas variaciones con las que esperan seguir creciendo para llenar de puntos su zurrón.

"Mejoras menores, un nuevo alerón trasero acorde con la FIA y esperemos lograr un buen resultado tras nuestros hallazgos al investigar lo ocurrido en Bakú, la falta de ritmo de carrera los domingos al revés que los sábados, algo que estamos investigando de forma activa". Así lo transmitía uno de los líderes de la casa del rombo, Marcin Budkowski.

El A521 de Fernando Alonso en boxes Alpine F1 Team

Alonso está ilusionado con volver a correr en Francia, una tierra en la que disfruta enormemente: "Siempre disfruto correr en Francia. He tenido buenos resultados en la Fórmula 1 y en otras categorías de deportes de motor en este país, pero el Circuito Paul Ricard es en realidad una pista que no conozco tan bien porque solo he corrido aquí una vez".

"La pista ha sido reasfaltada con algunos pequeños ajustes para ayudar a mejorar las carreras, así que lo evaluaremos a principios del fin de semana. El circuito tiene bastantes secciones de alta velocidad y la curva 10 será divertida en esta moderna Fórmula 1. Hay bastantes áreas de escape alrededor del circuito, lo que significa que es menos probable que cualquier error sea castigado por barreras a ambos lados. Esto será diferente a lo que experimsentamos tanto en Mónaco como en Bakú y, con suerte, podemos dar espectáculo para los fans".

A pesar de no tener casi experiencia en esta pista, Alonso guarda muy buenos recuerdos de sus aventuras en Francia con éxitos bastante notables: "La victoria en 2005 en Magny-Cours es un gran recuerdo, liderando la carrera desde el principio, mi quinta victoria y la sexta de Renault ese año que nos lanzó a por los dos títulos. La doble victoria en las 24 Horas de Le Mans fue también muy especial, y no lo olvidaré esos recuerdos. Esperemos que pueda hacer más en Circuito Paul Ricard este fin de semana".

