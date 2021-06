Vettel revoluciona la F1 con una confesión: "La mitad de la parrilla se hace pis en el coche"

Sebastian Vettel está crecido. El piloto alemán ha recuperado la sonrisa porque empiezan a salirle las cosas en su nueva aventura en Aston Martin. Al principio lo pasó mal, muy mal, pero en la escudería que lidera Lawrence Stroll están empezando a disfrutar de los resultados del tetracampeón alemán.

No han llegado aún los éxitos del Lance, hijo del propietario, por lo que el morbo ya se ha desatado en el entorno más cercano a la escudería. Que la familia canadiense esté financiando los triunfos de Vettel no es algo que les tenga especialmente felices. Eso sí, al alemán le pone y mucho.

Por ello, su podio en Bakú tuvo un sabor todavía más especial. No solo significaba volver al cajón de los líderes, algo de lo que ha disfrutado muy poco en los últimos años, sino que además era una reivindicación personal dentro de su nueva familia, la cual está enfocada a que el alto rendimiento lo dé su compañero de box.

Vettel en el podio de Bakú Reuters

Además, el fallo cometido por Lewis Hamilton y esa famosa pasada de frenada en la primera curva tras la re-salida de dos vueltas le permitió quedar segundo y rozar la victoria por detrás del mexicano 'Checo' Pérez. No había más que ver su estado de felicidad extrema después de la carrera para comprobar la magnitud de su éxito en una carrera tan loca como la de Bakú.

Ahora, días después, ha salido se ha hecho viral una curiosa conversación que se produjo en la rueda de prensa posterior al Gran Premio junto a su compañero de celebraciones, Pierre Gasly, que consiguió quedar tercero por delante de un Leclerc que no tuvo su día. De la pole position al cuarto puesto.

La confesión de Vettel

Allí, Vettel sacó un tema que siempre ha sido esquivado por algunos pilotos. ¿Qué hacer si a alguien le entran ganas de orinar en plena carrera? No se puede parar ni pedir el cambio para eso. De esta forma, solo hay dos opciones: o aguantar, o... algo que Vettel nunca ha hecho, pero que asegura que otros sí.

Sebastian desató la polémica al revelar por qué no salió de su coche durante el parón tras el accidente de Verstappen, cuando se tomó la decisión de que la carrera volvería a partir desde la parrilla de salida, con nuevo posicionamiento y con solo dos vueltas por disputarse en la prueba más corta de la historia de la Fórmula 1.

Vettel y Gasly celebran su éxito en el Gran Premio de Azerbaiyán Reuters

"Quería quedarme ahí y no distraerme para estar listo y sensitivo, cosa que hicimos obviamente lo mejor posible. A mí me iba bien, no quería salir. Estoy bastante cómodo dentro de mi coche. Soy uno de los pocos pilotos que no se hace pis dentro de su coche. Con lo que puedo quedarme ahí durante mucho tiempo".

Gasly, también eufórico, no quiso dejar pasar la oportunidad y le replicó: "¿Conoces alguno que se haga pis en el coche?". A lo que Vettel no dudó en responder: Sí, sí. ¿Tú no eres uno de ellos? Creo que la mitad de la parrilla lo hace. Yo, no. Nunca lo he hecho. Lo probé una vez, pero no funciona".

Sin cortarse un pelo, Vette soltó la bomba. Cierto es que los pilotos tienen muy controlados sus ciclos de alimentación e hidratación durante las carrera para evitar que las necesidades fisiológicas les jueguen malas pasadas. Además, la enorme sudoración que sufren dentro de los monoplazas les evitan tener que orinar. Por si acaso, algunos deciden llevar una especie de pañal que, tal y como ha revelado ahora Vettel, se usa con más frecuencia de lo que parece.

