Países Bajos sufre, resiste y gana a Ucrania en un partido loco

En el Johan Cruyff Arena se vivió el partido más emocionante en lo que va de Eurocopa. Se las prometieron muy felices los Países Bajos cuando iban 2-0 arriba en el marcador antes de la hora de partido, pero en menos de cinco minutos Ucrania consiguió poner las tablas en el marcador. Sin embargo, Dumfries hizo el gol de la victoria para la Oranje en el 85'. [Narración y estadísticas: Países Bajos 3-2 Ucrania]

El partido arrancó con un ritmo trepidante, con balones en ambas áreas y con el delantero Memphis Depay como hombre destacado de la selección naranja y el portero ucraniano Georgiy Bushchan como estrella de los suyos, con tres intervenciones clave.



A medida que avanzaba el reloj, Ucrania fue encontrándose cómoda atrás mientras que los de Frank de Boer se hicieron dueños de la pelota (60 % de posesión) en una primera parte con desgaste físico y claro acento neerlandés. Pero el primer gol de los locales, que se hizo de rogar, no llegó hasta el minuto 7 de la segunda parte.



Fue en una contra por la derecha con un centro raso de Denzel Dumfries. Bushchan logró despejar en primera instancia pero dejó la pelota a merced de Georginio Wijnaldum, quien desde la línea del área aprovechó el rechace para hacer gol en el undécimo disparo de los neerlandeses.



Con el marcador a favor y el calor del público local en el estadio Johan Cruyff de Ámsterdam, la antigua Holanda tardó sólo seis minutos en hacer el segundo, factura de Wout Weghorst que fusiló la portería de los de Andréi Shevchenko.



Cuando parecía que Ucrania se iba difuminando y claudicaba, apareció el veterano Andriy Yarmolenko, que sin mucha oposición de la defensa recorrió la frontal del área hasta encontrar ángulo y superar con un precioso disparo aéreo desde el centro orientado a la izquierda a Maarten Stekelenburg, que hizo historia al ser el jugador neerlandés más veterano en jugar un encuentro.



Yarmolenko pidió el cambio tras el gol, pero para entonces ya había resucitado a los suyos, que dos minutos después y a balón parado hicieron el empate con un centro que remató de cabeza Roman Yaremchuk.



El jarro de agua fría no paralizó a los de De Boer, que consiguieron la ansiada victoria gracias a un cabezazo de Denzel Dumfries que hizo de nuevo sonreír a la antigua Holanda en un gran torneo, sensación que no conocían desde el Mundial de Brasil 2014.



Países Bajos recibirá a Austria el próximo jueves en Ámsterdam y Ucrania y Macedonia del Norte se medirán ese mismo día en Bucarest.

Países Bajos 3-2 Ucrania

Países Bajos: Maarten Stekelenburg; Patrick van Aanholt (Owen Wijndal, 64'), Daley Blind (Nathan Aké), Stefan de Vrij, Jurriën Timber (Joël Veltman, 88'), Denzel Dumfries; Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, Marteen de Roon; Wout Weghorst (Luuk de Jong, 88') y Memphis Depay (Donyell Malen, 90+').

Seleccionador: Frank de Boer (NED).

Ucrania: Georgiy Bushchan; Vitaliy Mykolenko, Matviyenko Matviyenko, Zabarnyi, Ilya Karavaev; Olexandr Zinchenko, Serhiy Sydorchuk, Ruslan Malinovskyi, Oleksandr Zubkov (Marlos, 13'; Mykola Chaparenko, 64'), Andriy Yarmolenko y Roman Yaremchuk.

Seleccionador: Andréi Shevchenko (UKR).

Goles: 1-0, 52' Georginio Wijnaldum; 2-0, 59' Wout Weghorst; 2-1, 75' Andriy Yarmolenko; 2-2, 79' Roman Yaremchuk; 3-2, 85' Denzel Dumfries.

Árbitro: Felix Brych (GER). Amonestó al ucraniano Serhiy Sydorchuk (90+').

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada del Grupo C de la Eurocopa disputado en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámstedam ante unos 16.000 espectadores.