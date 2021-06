Vettel estalla tras los accidentes de Bakú: "¿Quién será el siguiente? Pueden acabar muy mal"

El Gran Premio de Azerbaiyán ha sido una las carreras más locas y accidentadas en lo que va de temporada. En líneas generales, todo el fin de semana lo ha sido, pero en gran medida por culpas de los pilotos que han cometido demasiados errores y que han visitado los muros y las escapatorias con demasiada frecuencia.

Sin embargo, durante la carrera todos se lo tomaron con algo más de calma tal y como pedía Fernando Alonso. Los de arriba no querían perder su posición y los de abajo querían estar ahí por si había algún hueco que aprovechar. Por ello, las trazas fueron mucho más limpias y la primera parte de la carrera transcurrió sin grandes incidentes.

No obstante, apareció un factor que desestabilizó enormemente el equilibrio de la prueba y que además ha provocado grandes críticas dentro del paddock. No saben muy bien los motivos, pero las gomas de Pirelli no estuvieron a la altura de la carrera y pudieron provocar más de una tragedia.

El A521 de Fernando Alonso en boxes Alpine F1 Team

El fabricante revisa y acondiciona los neumáticos que suministra para cada carrera a los equipos en función de las características de cada lugar y de cada circuito. El número de curvas, la dirección de esos pasos, la temperatura, la velocidad media del circuito y la agresividad de las frenadas son algunos de los muchos factores que se tienen en cuenta para elegir si unos compuestos son más duros o más blandos para un determinado Gran Premio. Además, se dan directrices sobre cuáles son las estrategias más apropiadas para esas ruedas y cuáles pueden soportar para que los equipos jueguen y experimenten.

En Bakú, casi todos tenían claro que era circuito de una sola parada, arrancada con los blancos y en torno a la vuelta 10, momento para poner los duros y tirar hasta el final. Siempre con la previsión de que la salida a pista de algún safety car podía dejar gratis una segunda parada para terminar de nuevo apretando con los blandos.

Sebastian Vettel estalla

Sin embargo, hubo dos pilotos que sufrieron y mucho con sus neumáticos hasta tener dos accidentes en circunstancias que no eran de esperar. Y todos en la Fórmula 1 tienen la certeza de que se produjo por culpa de unas gomas defectuosas. Primero Lance Stroll, que llevaba alrededor de 30 vueltas con su neumático duro de salida y después Max Verstappen. Los dos terminaron contra el muro y, auqnue no pasó nada, fueron dos choques a más de 300 kilómetros por hora que pudieron ser fatales.

Así lo explica Sebastian Vettel, quien ha estallado pidiendo seguridad e investigación: "Vi que Lance había perdido el coche en la recta y no sabía si habría tocado el muro antes. Hubiera sido raro, pero explicaría el accidente, pero luego pasé y vi que no había marcas. Fue extraño, mis neumáticos estaban más frescos, pero cuando Max tuvo el problema estaba bastante claro que… ¿quién será el siguiente? Eso no debe pasar y hay que investigarlo, es el peor lugar para que suceda algo así, puede acabar muy mal a 330 kilómetros por hora. Aunque con la bandera roja sabía que todos cambiaríamos neumáticos e iría bien".

Esta dura crítica de Sebastian Vettel, que terminó segundo firmando un gran podio, el primero con Aston Martin, va claramente diriga contra Pirelli, fabricante de gomas. El alemán además se mostró muy contento por su resultado: "Hace tiempo del anterior, siempre es bonito un buen resultado cuando llegas a un nuevo equipo".

Sebastian Vettel en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 Reuters

"No tenía muchas expectativas, aunque estuve bien todo el fin de semana. Podía sumar puntos, pero no imaginaba ser segundo. Pasé a Leclerc y Gasly, fueron más valientes de lo que esperaba y estaba seguro de que se golpearían con el muro. Aun así, tenía buenas sensaciones, era cuarto y tenía el ritmo de la gente de delante. Es una pena por Max, perder el liderato así con el mismo problema que Lance".

"Me encontré con un buen puesto en el podio con dos vueltas por delante. Fui agresivo en la salida, no tenía dónde ir y vi que Hamilton se saltó la primera curva. Intenté acercarme a Pérez, pero estaba muy lejos y termino contento con el podio y el segundo puesto. Esperábamos un poco más este año, así que este resultado es una alegría".

