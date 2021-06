Fernando Alonso: "Debo estar totalmente preparado para el día que tenga un buen coche"

Fernando Alonso tardó bastante tiempo en tomar la decisión de regresar a la Fórmula 1, pero ahora que lo ha hecho, no se arrepiente en absoluto. Cierto es que no está en disposición de ganar, al menos este año, pero actuaciones como la de la última carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán hacen que el asturiano vuelva a revivir esos días en los que se codeaba con los mejores del 'Gran Circo'.

La exhibición dada en Bakú, con esas dos vueltas espectaculares en las que no solo no cometió ni un solo error, sino que además pasó de la décima posición a la sexta, han servido para que los aficionados y los integrantes de la escudería Alpine hayan vuelto a sentir esas vibraciones con la magia del piloto asturiano.

Fernando Alonso está feliz y muy contento de haber regresado después de haber pasado los dos últimos años explorando otras competiciones y también consiguiendo bastantes éxitos que añadir a un palmarés sensacional. Por ello, el corredor español ha explicado de nuevo las buenas sensaciones que ha tenido en su regreso para ilusionar a la afición. De momento, él sigue muy contento, incluso más de lo que esperaba en un año que va a ser difícil, con la esperanza de poder estar arriba el próximo año cuando se producirán los grandes cambios de reglamentación en la Fórmula 1.

Fernando Alonso en una parada en boxes en Bakú Alpine F1 Team

"En términos de felicidad o cómo me siento al regresar, es mejor de lo que esperaba. Sinceramente, he de decir que disfruto mucho cada fin de semana, disfruto mucho conduciendo. Los fines de semana en los que no hay carreras, echo de menos el Gran Premio. Así que ahora que tenemos tres carreras seguidas, me divertiré". Fernando Alonso espera como agua de mayo los próximos Grandes Premios que se celebrarán en Francia y Austria.

Sin embargo, no esconde que un día tomó la decisión de salir de la Fórmula 1 por pura necesidad. El asturiano reconoce que tras varios años sufriendo, tomó la determinación de echarse a un lado para buscar nuevos retos y e intentar conseguir nuevos éxitos con los que reinventarse y volver a sentir esa ilusión que ahora ha recuperado.

Alonso salió del paddock del 'Gran Circo' y no solo conoció nuevas experiencias y mejoró su condición de piloto completo y experto, sino que además ganó, y recuperó de nuevo las sensaciones que ofrecen estar de nuevo en lo más alto: "Los dos años fuera de la F1 eran necesarios para mí. Había que hacerlo después de 18 temporadas sin parar, con plena dedicación a la F1. Llegó un momento en que fue demasiado exigente".

"Tenía en mi cabeza otros desafíos como Le Mans, Daytona o el WEC. Tuve que hacer eso de alguna manera y marcar esas casillas para ser feliz y tener la libertad de volver y disfrutarlo. Sentí que estaba perdiendo tiempo en la F1 durante algunas de las últimas temporadas antes del 2018. Una vez que se completaron esos desafíos, ahora me siento con más libertad, de alguna manera, para disfrutar cada fin de semana aquí".

El objetivo es ganar

En su vuelta a la Fórmula 1 con Alpine, Alonso no ha encontrado un coche para ganar, aunque sí espera estar colaborando con un proyecto en crecimiento que tenga como objetivo el título en el futuro. De momento, se prepara por si ese día le toca vivirlo como piloto de la casa francesa.

Fernando Alonso en el Gran Premio de Azerbaiyán Alpine F1 Team

"Correr en la zona media es como afrontar un deporte completamente diferente. Cuando tienes un coche con posibilidad de ganar es otra cosa. Todo lo que haces cuando no tienes unas prestaciones para ganar el campeonato, es prepararte para ese momento. Debes estar preparado para el día que tengas un buen coche".

A pesar de que Alonso disfruta con exhibiciones como la vivida en Bakú, no olvida que el verdadero objetivo de todo piloto es ganar, sobre todo cuando ya has tocado el cielo como ha hecho él, que acumula 32 victorias en la Fórmula 1 y dos títulos mundiales, ganados al mítico Michael Schumacher.

"A la gente que es competitiva le encanta ganar en todo lo que hace en la vida, no sólo en lo relacionado con la Fórmula 1 o el automovilismo. Creo que una vez que has probado el sabor de la victoria, odias perder durante el resto de tu vida. Y creo que eso es suficiente motivación".

