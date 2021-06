Jean Todt critica el ambiente de la Fórmula 1 y lanza un dardo a Hamilton por sus denuncias sociales

Jean Todt llegó a la presidencia de la FIA en 2009 después de una larga trayectoria en el mundo del motor. En 2013 se ganó el apoyo de la federación y volvió a ganar las elecciones para mantenerse la frente del organismo. Y en 2017, una vez más, reforzó su poder repitiendo resultado. Sin embargo, a sus 75 años, dejará la presidencia a finales de año. Probablemente se desvincule completamente de la FIA. Pero, hasta que eso suceda, el francés seguirá siendo claro.

Aún como presidente del ente, Todt ha realizado unas tajantes declaraciones sobre el momento que vive el mundo del la Fórmula 1. A pesar de creer que se ha salido con vida de la crisis de la Covid-19, que ha pasado factura en todos los sectores y en todas las disciplinas deportivas, Jean Todt ha pedido unidad para aprender de la lección. Además, ha criticado las constantes polémicas que se generan y se ha mojado sobre Lewis Hamilton, habitual de esas polémicas en el mundo de la Fórmula 1.

En una charla con la prensa, el presidente de la FIA destacó que ha visto muchas "cosas positivas". "La Covid nos ha hecho comprender nuestra fragilidad, no solo como deporte, sino precisamente como planeta, como comunidad. Y nos aconseja que vayamos todos en la misma dirección", ha asegurado el mandatario en unas declaraciones recogidas por La Gazzetta dello Sport.

Jean Todt, presidente de la FIA FIA

Por esa razón no está del todo contento con el ambiente que hay en el circuito. "Me gustaría que hubiera más competencia y menos polémica, como esta por la presión de los neumáticos". Un comentario dirigido en defensa de Pirelli tras los pinchazos de Verstappen y Stroll. El debate sobre la calidad y las recomendaciones de estos se han multiplicado y la división de opiniones ha copado el día a día del circuito. Algo que, como ha destacado Todt, no entra en sus temas de interés.

De igual manera, el presidente de la FIA ha pedido a Hamilton menos palabras y más hechos en relación a sus denuncias sociales. El piloto británico, especialmente la temporada pasada, lideró el movimiento del Black Lives Matter dentro del circuito. Camisetas, lemas y gestos que también generaron cierto malestar entre los pilotos. Según Todt, aunque lo respeta "mucho como piloto" porque "tiene mucho talento" y "siempre está muy concentrado", debería optar por impulsar más actuaciones propias.

"Las palabras bonitas están bien, pero a veces también se necesita acción. Necesitamos hechos", recalcó un Jean Todt muy claro durante su comparecencia.

Nueva clasificación

Todt incluso se mostró crítico con el nuevo formato instaurado por la Fórmula 1 y que pretende tanto revolucionar el campeonato, como ganar mayor atractivo entre los espectadores y dar mayor igualdad. Las ya conocidas como 'carreras al sprint' serán la nueva forma de clasificarse para la carrera y funcionarán en tres ocasiones, en forma de prueba, durante el actual campeonato. Todo pese a que a Todt no parecen gustarle. "No soy un gran aficionado de este sistema de clasificación. Lo que importa debe seguir siendo la carrera del domingo", sentenció

