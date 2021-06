Carlos Sainz: "Cuando tienes un ritmo tan malo y tanta degradación no hay nada que hacer"

Si algunos como Red Bull y Max Verstappen vivieron la cara de la moneda en el Gran Premio de Francia, otros como Carlos Sainz y Ferrari vivieron la cruz. El trazado de Paul Ricard fue un tormento para los italianos que tuvieron muchísimos problemas de degradación durante todo el gran premio, lo que les impidió tener un ritmo consistente.

No tardaron mucho en comprobar que se iba a tratar de un Gran Premio realmente complicado para ellos cuando Leclerc fue el primer piloto de toda la parrilla en tener que pasar por boxes para cambiar sus gomas. Todos los equipos estaban advertidos de los importantes condiciones de desgaste, pero lo que nadie esperaba es que se adelantaran tanto. Para algunos fue un verdadero drama.

Cuando el monegasco entró en la vuelta 15 para poner sus neumáticos duros después de haber salido con los medios, en la escudería italiana se dieron cuenta que incluso iba a ser complicado llegar hasta el final con una sola parada. Y lo confirmaron cuando Leclerc se hundió en la parrilla perdiendo posiciones una tras otra.

Mecánicos de Ferrari miran los monoplazas de Leclerc y Sainz Reuters

Para Sainz el fin de semana no ha terminado siendo mucho más positivo, ya que padeció los mismos problemas de graining que su compañero y solo tardó unas vueltas más en tener que pasar por boxes. Un desastre absoluto que se tradujo en una undécima posición final, fuera de los puntos después de haber salido en quinta posición y de haber hecho una buena salida peleando con 'Checo' Pérez por la cuarta plaza. Además, los McLaren fueron quinto y sexto y les han metido un buen puñado de puntos.

Carlos Sainz y Charles Leclerc se dieron cuenta rápidamente y se prepararon para un día muy difícil en el que nada iba a salir. El madrileño se mostró contrariado al finalizar la prueba en los micrófonos de DAZN: "Cuando tienes un ritmo tan malo y tanta degradación no hay nada que hacer, no puedes hacer nada con la estrategia".

"Lo hemos intentado. Leclerc ha tenido que parar muy pronto porque se había quedado ya sin ruedas y yo sabía que iba muy justo también. Charles nos podía hacer el 'undercut', pero sabía que parando en la vuelta 14 no iba a llegar. Todo muy complicado. Entonces, por mucho que me hiciese el 'undercut' tenía que intentar llegar por lo menos a la vuelta 16 o 17 porque si no no llegabas al final".

Sainz reconoce los probelmas

El madrileño estaba visiblemente molesto porque los problemas de degradación de Ferrari son bastante graves: "He conseguido llegar de milagro y he podido hacer una parada, lenta, muy mala en general. Tenemos que ver cómo puede ser que haya equipos que puedan hacer una parada sin degradación haciendo 1'36 al final y como nosotros podemos hacer una parada en 1'39 o 1’40 y luego les metemos medio segundo en clasificación".

Carlos Sainz en el circuito de Paul Ricard Reuters

"Está claro que hay algo que no funciona por el lado de los neumáticos. Sinceramente noté desde el primer día que llegué al equipo que hay algo que en carrera no va. Es en lo que hay que trabajar y en lo que hay que concentrarse ahora, entender qué es lo que estamos haciendo mal en carrera porque está claro que algo muy mal tenemos que estar haciendo para ir tan lentos".

Por último, el piloto de Ferrari aseguró que intentarán probarlo todo para solucionar sus problemas: "A experimentar. Nos veréis seguramente probando cosas para solventar este problema porque ya empieza a ser bastante evidente que en carrera tendemos a irnos un poco para atrás, y empieza a ser bastante evidente que en carrera tenemos algún problemilla con los neumáticos. Así que habrá que analizarlo y ver cómo podemos mejorar".

[Más información: Verstappen le vuelve a ganar la batalla a Hamilton; Fernando Alonso es 8º y Sainz 11º]