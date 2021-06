El tremendo palo de Verstappen a Hamilton: "Hay otros que podrían haber ganado siete títulos"

Max Verstappen y Lewis Hamilton están librando una gran rivalidad esta temporada en la Fórmula 1. Los dos pilotos son los principales candidatos al título de esta campaña y el neerlandés parece dispuesto a acabar con la tiranía del británico en estos últimos años. No ha tenido rival en toda la parrilla por sus habilidades de conducción y, también, por tener un coche inalcanzable para el resto de escuderías. Pero Red Bull este año ha hecho un gran trabajo para acortar las diferencias.

La batalla también se está librando fuera de los circuitos y Max lo sabe. Sus últimas declaraciones no son casualidad. El neerlandés es consciente de que con presión, Hamilton lo hace peor. Desde que le está apretando las tuercas tanto sobre la pista como con el micrófono, el británico ha cometido más errores. Se pudo ver en Azerbaiyán, donde lo tenía todo de cara para meter puntos de por medio al piloto de Red Bull, pero el de Mercedes tampoco acabó la carrera.

El neerlandés ha aprovechado el altavoz que le ha dado el portal Crash.net para meterle más presión: "Hay más pilotos buenos que creo que podrían haber ganado siete títulos. Me gusta luchar con Lewis, pero también disfrutaría en batallas con Fernando, Sebastian, Charles o Lando, en caso de que estuvieran en ese coche". De esta manera, le ha restado valor a la hazaña que cosechó el británico la pasada temporada con su séptimo título mundial.

Verstappen adelanta a Lewis Hamilton en el GP de Francia Reuters

También le preguntaron por quién era, en su opinión, el mejor piloto de la historia. "No sé quien puede ser el mejor piloto de todos los tiempos. Quizá sea Graham Hill, Jim Clark, Michael Schumacher o quizá Ayrton Senna. Al final del día eso no importa, porque cada piloto es bueno en alguna de las áreas", expuso el neerlandés que no mencionó en ningún momento a Lewis Hamilton. Importante ataque directo del piloto de Red Bull.

El Mundial

Verstappen cree que ganar o no triunfar en la Fórmula 1 vaya a ser algo que cambie su forma de ser. "El hecho de no ganar un Mundial no va a hacer mi vida más miserable. Disfruto lo que hago y siempre necesitas suerte en tu vida para estar en el lugar y sitio adecuado durante mucho tiempo. Algunas veces hay más competición y en otras luchas por el Mundial con diferentes equipos. Eso sí, hay veces que tan sólo un equipo domina, pero eso puede pasar en todo tipo de deportes", sentenció.

Cree que es una cuestión de estar en el momento adecuado y, sobre todo, con el coche correcto: "Si estás en la era equivocada, hay menos opciones de que llegues a unos números espectaculares, pero eso para mí no decide quien es el mejor piloto de todos los tiempos. Yo solamente quiero ganar todas las carreras que pueda. Claro que espero ser campeón del mundo, pero lo más importante es que disfruto de lo que hago".

