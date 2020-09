Michael Schumacher y su lucha por recuperarse: una villa millonaria en España y visitas restringidas

El 29 de diciembre del año 2013 quedará en la historia como el día en el que la vida de Michael Schumacher cambió para siempre. Fue en plenas fiestas navideñas cuando el siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 tuvo un trágico accidente de esquí en Meribel, en los Alpes franceses. Más de seis años después, el estado del alemán continúa siendo casi un secreto de estado, aunque ahora se han revelado algunos detalles de cómo se encuentra el 'Káiser'.

Aquel accidente esquiando provocó al piloto germano una grave lesión en la cabeza. Una de las grandes pasiones de Schumacher era el esquí y, de hecho, era todo un especialista en la materia. En pleno diciembre son cientos los amantes de los deportes de invierno que se acercan a los Alpes franceses para disfrutar de lo que más les gusta.

Entre ellos, aquel año 2013, se encontraba Michael Schumacher. El alemán, en una bajada, se estrelló contra una roca y quedó inconsciente en el acto. Los servicios de urgencia actuaron rápido y evacuaron a la leyenda de la Fórmula 1 a un hospital de Grenoble. Allí fue operado y se le indujo al coma. A partir de ahí, las noticias sobre su estado han llegado con cuentagotas y todo lo que le rodea está bajo un halo de misterio.

Michael Schumacher esquiando durante su época en Ferrari REUTERS

Fijada su residencia en Suiza, hace ya unos meses se habló de su traslado a España, más concretamente a una villa de Mallorca que había sido propiedad de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Diferentes medios de su país confirmaron la noticia, pero ha sido ahora cuando la modelo italiana Elisabetta Gregoraci, exmujer de Fabio Briatore, ha revelado cómo se encuentra el considerado como el mejor piloto de la historia de la F1.

Schumacher no habla

Gregoraci participa en la edición italiana de Gran Hermano VIP. En la casa es donde ha hablado del estado de Schumacher. La modelo ha firmado que Michael "no habla" y que tan solo "se comunica con los ojos". Como confirmación a los rumores de su traslado a Mallorca, la ex de Briatore ha asegurado que tanto el piloto como su familia "se mudaron a España y su esposa ha montado un hospital en esa casa".

En una conversación con otra concursante del reality show, Elisabetta Gregoraci también reveló que Michael Schumacher se encuentra en una especie de burbuja a la que no puede acceder cualquiera: "Solo tres personas pueden visitarlo y yo sé quiénes son". La revelación de la modelo italiana ha causado un gran impacto y es que lo poco que se ha sabido del estado del piloto ha llegado por vía de su mujer o su exmanager.

Michael Schumacher, recibiendo en 2007 el Premio Príncipe de Asturias de los deportes

Su mujer, Corinna, no se ha separado nunca de él. Han sido ella y Sabine Kehm, su exmanager, las encargadas de confirmar o desmentir las muchas noticias que se publican sobre el estado del heptacampeón. Algunos personajes importantes del Gran Circo, como Jean Todt, revelaron que habían estado con Schumacher y que tanto él como su familia continuaban luchando por su vida.

Recientemente, el neurólogo Selon Erich Riederer ha transmitido el que cree que puede ser el estado del alemán con total probabilidad: "Creo que está en un estado vegetativo, lo que significa que está despierto pero no responde. Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. Creo que eso es lo máximo para él. ¿Hay alguna posibilidad de verlo como era antes de su accidente? Realmente no lo creo".

Como dice el especialista en problemas neurológicos, será muy complicado poder volver a ver a Michael Schumacher tal y como se le conocía. Las palabras de la ex de Fabio Briatore no hacen más que confirmar que su situación no ha mejorado. No habla, se comunica con los ojos y permanece, como a él le gustaba antes del accidente, manteniendo su vida en secreto.

Residencia en Mallorca

La mansión ubicada en Villa Yasmin fue propiedad de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid dejó de ir a Mallorca tras el fallecimiento de su mujer y fue, finalmente, en el año 2017 cuando la puso a la venta. Entonces se fijó en ella Corinna Schumacher, que vio en el emplazamiento el lugar perfecto para en su día trasladarse allí con Michael y crear, como así ha sucedido, un hospital en la casa para que a su marido no le falta ningún cuidado.

Michael Schumacher y su mujer en una imagen de 2013 en la estación de esquí de Maddona de Campiglio. GTRES

En 2018, Corinna decidió acometer la compra de la mansión y desde entonces los rumores de traslado han sido continuos. Hasta ahora, que se ha confirmado que Michael y ella han dejado su residencia en Suiza para vivir en la isla española. A cambio de alrededor de 35 millones de euros, la impresionante casa de 15.000 metros cuadrados pasó a ser propiedad de los Schumacher.

Situada en la localidad de Puerto de Andrach, la mansión en la que vive el matrimonio Schumacher dispone de una espectacular vista al mar y está rodeado de grandes e impresionantes jardines. Cuenta con dos piscinas y un helipuerto, entre otras muchas comodidades, tal y como se ha revelado. Helipuerto que hace que se puedan desplazar sin que nadie se entere y sin levantar más rumores sobre cómo está realmente la leyenda del automovilismo.

