Michael Schumacher y su situación irreversible según un neurólogo: "Está en estado vegetativo"

La caída de Michael Schumacher fue el final de una era en la Fórmula 1. Una debacle, una desilusión, una tristeza infinita para muchos aficionados del automovilismo que veían como el piloto más grande de todos los tiempos se debatía entre la vida y la muerte. A la muerte consiguió esquivar tras aquel fatídico accidente de esquí, pero lo que muchos se preguntan hoy es cómo es su vida.

Una vida sobre la que se ha contado muy poco y sobre la que se ha especulado mucho. La familia del Káiser ha pedido por activa y por pasiva que se guarde la intimidad del siete veces campeón del mundo porque no quieren que nadie vea ni sepa en qué estado se encuentra, por ello ahora mismo es todo una incógnita.

Lo único que hay cierto es que 'Schumi' no está bien, ni recuperado de su terrible caída, esa que le ha llevado al ostracismo y al oscurantismo en el que le han sumido la tragedia y la decisión de su familia, en el más absoluto anonimato vital. Pero, durante todo este tiempo, ha sido imposible evitar que alguna filtración se colase por las rendijas de un entramado casi hermético.

Las mayores gotas de información sobre el estado del mítico corredor de Ferrari las ha dado uno de sus mayores apoyos en la Fórmula 1, el hombre junto al que se hizo grande en la Scuderia, su inseparable Jean Todt, que está sufriendo como uno más de la familia toda esta terrible situación que tiene contra las cuerdas a uno de los mayores campeones de todos los tiempos, justo cuando otro piloto ganador como Lewis Hamilton amenaza con quitarle todos sus récords.

Schumacher y Todt EFE

El propio Todt ha transmitido varias veces que ha podido ver a Michael y conocer su estado, y que tanto el piloto alemán como su familia se encuentran luchando para que la situación mejore y para que Schumacher pueda volver a salir al mundo y dejar que todos los vean después de tantos y tantos años fuera de la primera escena.

Michael sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza y en su columna que le trajo gravísimas consecuencias. Tras un largo periodo en coma y hospitalizado, pudo ser trasladado a su residencia donde continúan hoy con los cuidados. Ello demuestra que la situación no especialmente esperanzadora.

El posible estado de Michael Schumacher

Además, se ha conocido la opinión de un afamado neurólogo que está participando en un documental de RMC sobre la condición desconocida de Michael Schumacher, la cual mantiene en vilo desde hace mucho tiempo a los aficionados del Káiser y a los de la Fórmula 1 en general.

Schumacher esquiando durante un concentración de Ferrari en Maddona de Campiglio. Efe

Selon Erich Riederer ha transmitido cuál podría ser, con total probabilidad, el estado de Michael: "Creo que está en un estado vegetativo, lo que significa que está despierto pero no responde. Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. Creo que eso es lo máximo para él. ¿Hay alguna posibilidad de verlo como era antes de su accidente? Realmente no lo creo".

Así de lapidario ha sido el mensaje lanzado por este profesor de Zurich que cree saber, con bastante probabilidad, cuál podría ser el estado aproximado de Schumacher a raíz de lo poco que se ha conocido de él tras su grave accidente de esquí.

[Más información: Felipe Massa desvela el plan de Schumacher y Ferrari contra Fernando Alonso en Mónaco 2006]