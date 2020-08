Vettel, sobre el GP de Monza: "Los fans están sufriendo, pero no creo que nos abucheasen"

Las cosas en Ferrari no van nada bien. Hace mucho tiempo que la escudería italiana es un fantasma de lo que fue en épocas pasadas y por eso toda la hinchada que mueve uno de los equipos más emblemáticos de la Fórmula 1 se encuentra dolida y destrozada. La próxima carrera se correrá en su casa, en Monza, pero Vettel asegura si pudiera haber público sentirían el calor de su hinchada.

Estas palabras de Vettel, optimistas donde las haya, no tapan una realidad bien distinta. La hinchada del equipo Ferrari, la más sentida con diferencia de toda la Fórmula 1 porque siente a la escudería como si fuera un equipo de fútbol o la selección de su país, está muy disgustada y dolida con una temporada que está rayando el ridículo.

La situación en la escudería del Cavallino Rampante es tan dramática que el hecho de que las carreras sin público les puede incluso beneficiar, ya que los tifosi no desatan su ira ni con el equipo ni con los pilotos en un año que está siendo pésimo. El último Gran Premio de Bélgica en el que Vettel fue 13º y Leclerc 14º parece haber sido la gota que ha colmado el vaso de una crisis galopante.

Vettel en el Gran Premio de Bélgica Twitter (@ScuderiaFerrari)

El optimismo de 'Seb'

"No creo que nos abucheasen. Pienso que los fans probablemente están sufriendo tanto como todo el equipo, así que si tuviera una opción, los traería de regreso. Pero sabemos que en este momento no es una opción para nosotros y no es posible". Así de optimista se mostraba Vettel tras una carrera para olvidar que podría haber traído consigo un auténtico drama de haber habido púbico en las gradas del trazado italiano de Monza.

Centrándose en su rendimiento en carrera, Vettel asegura que la situación en el circuito italiano no supondrá un gran cambio respecto a lo vivido en el Gran Premio de Bélgica, aunque por lo menos esperan superar algunas cosas que les han lastrado en SPA para poder ir un poco más rápido y abandonar la cola de la parrilla.

Pit stop del equipo Ferrari en SPA Twitter (@ScuderiaFerrari)

"Es cierto que será difícil en Monza. Pero todavía tengo algo de optimismo y espero que algunos de los problemas que parecían ralentizarnos en Spa los comprendamos rápidamente, podamos abordarlos y estar en un lugar mejor. Un lugar mejor no significa que seremos capaces de ganar la carrera, pero significa que, con suerte, seremos más fuertes que el pasado fin de semana".

Vettel no se rinde

Sin embargo, a pesar de todos los problemas y contratiempos, especialmente el alemán que siente desplazado en el equipo tras el cambio de aires que dará en 2021, asegura que no se rendirán y que seguirán luchando para intentar terminar la temporada lo más decentemente posible. Para 'Seb' tirar la toalla no es una opción.

"No dejaremos de luchar. No es la primera vez en nuestra historia que hemos tenido problemas, pero siempre hemos salido adelante. En instantes como este necesitamos a nuestros fans más que nunca. Gracias a todos los que están de nuestro lado". Este era el mensaje que lanzaba Vettel para intentar llamar a la unidad de un equipo roto.

