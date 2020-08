Leclerc y la crítica a Ferrari que pone en alerta a Sainz: "Nos llevará bastante tiempo ganar"

La situación de Ferrari es absolutamente crítica. Sin embargo, lo peor no es haber llegado hasta ese punto, si no cuánto tiempo se va a prolongar esta situación. Para Leclerc, líder actual de la escudería tras la 'desaparición' de Vettel, este estado perdurará durante mucho tiempo porque no espera que vuelvan a ganar pronto.

Leclerc desgranó la actualidad de la Scuderia en una entrevista con La Gazetta dello Sport en la que mandó una fuerte crítica al equipo y que ha puesto sobre aviso a Carlos Sainz, quien será su compañero el próximo año. El corredor de Ferrari asume que su equipo pasa por un momento muy complicado y que solo ve en 2022 el momento en el que puedan hacer el cambio.

"Dar una fecha para ganar es difícil. Atravesamos un momento muy complicado para Ferrari, por lo que llevará bastante tiempo, cuánto no sé, pero en 2022 habrá un cambio significativo de reglas y esa será una gran oportunidad para abrir un nuevo ciclo de éxitos de Ferrari".

Leclerc arrolla a Vettel en la tercera curva del GP de Estiria

Leclerc habló también sobre el equipo Mercedes y la distancia que les saca tanto a ellos como al resto. Los campeones del mundo se encuentran más fuertes que nunca, habiendo aumentado la distancia sobre sus rivales: "Será muy difícil ganarles alguna carrera, pero lo intentaremos de todas las formas posibles y dando todo en la pista".

Sin embargo, no todo fueron palabras malas de Leclerc, que también se mostró orgulloso de pertenecer a un equipo que en realidad es una pasión: "La pasión de este equipo es algo increíble, no sólo dentro sino también fuera. Ningún otro equipo tiene una base de seguidores tan grande. Es como una fiebre. Esto es lo que para mí único en Ferrari". Otra clave será el trabajo en equipo, al que el monegasco otorga una importancia capital: "El equipo y el coche son muy importantes, un 65%, si no más. Luego el piloto es el que debe marcar la diferencia y llevar al equipo por el camino correcto".

Analizando protagonistas

Leclerc también aprovechó la entrevista para analizar a diferentes protagonistas, como por ejemplo a Schumacher, Hamilton y Senna, con los que formaría su piloto perfecto: "La capacidad de Schumacher para trabajar, el talento de Ayrton Senna, la inteligencia de Lewis Hamilton. Creo que estos tres son los nombres que hicieron grande a la F1".

Charles Leclerc, tras lograr la pole en Singapur Reuters

Además, Charles recordó a su amigo Jules Bianchi, piloto que falleció en un accidente tras chocar con una grúa y que dejó un gran vacío en la parrilla: "Teníamos una gran conexión, éramos como familia, fue terriblemente difícil separarse de él. Me llevó un día a Maranello, porque tenía que ir a la FDA (Ferrari Driving Academy) Aparcamos el coche pero en la puerta Jules pasó pero a mi me detuvieron. Jules me dijo: "trabaja y quizás algún día te dejarán pasar".

Leclerc es el líder absoluto de Ferrari y tienen toda la confianza del mundo depositada en sus manos, por eso le han firmado un contrato de larga duración: "Es un honor y también una responsabilidad, porque Ferrari sigue siendo Ferrari y me siento responsable de poner en lo alto de nuevo su nombre. No estamos en un momento fácil, pero es interesante tener un proyecto común tan largo. Te permite construir algo interesante, un nuevo ciclo".

El racismo en la Fórmula 1

Si ha habido un tema que ha estado de actualidad este año en el paddock ha sido el del racismo, especialmente con el activismo de Hamilton que ha llegado a atosigar a algunos compañeros. Leclerc ha sido uno de los pocos, junto a Sainz, que no ha realizado el popular gesto de poner una rodilla en el suelo. Por ello ha sido preguntado y el piloto se ha explicado así: "Estoy en contra del racismo, lucho contra él y me alegra que la F1 use su plataforma para mostrarle al mundo cuál es el camino correcto".

"Pero no quería hacer eso porque muchas protestas que se han dado en todo el mundo se han asociado con casos de violencia y no acepto ninguna forma de violencia. Ni siquiera me gusta que una protesta civil sea utilizada por la política. Me puse la camiseta y formé con el resto de pilotos".

[Más información: La crisis de Ferrari, un arma de doble filo para Carlos Sainz: ¿fue un error fichar tan pronto?]